В Мининфраструктуры рассказали о "катастрофических последствиях" блокады российских фур
Блокирование российских фур, проезжающих по территории Украины, может иметь катастрофические последствия для экономики государства.
Об этом заявил глава департамента автотранспорта Министерства инфраструктуры Украины Роман Хмиль, сообщает Громадське.
«Для Украины это катастрофическая ситуация, поскольку мы – транзитное государство, у нас огромная часть экономики зависит от транзита», – сказал он.
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Он также добавил, что логистическая фирма, которая перевозит грузы по территории Украины может быть зарегистрирована в России, однако может принадлежать европейской компании. «Фуры с российскими номерами, но за рулем могут быть европейцы», – добавил он.
Хмель также подчеркнул, что подобная блокада может только навредить имиджу Украины в Европе.