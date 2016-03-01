В Мининфраструктуры рассказали о "катастрофических последствиях" блокады российских фур

Об этом заявил глава департамента автотранспорта Министерства инфраструктуры Украины Роман Хмиль, сообщает Громадське.

«Для Украины это катастрофическая ситуация, поскольку мы – транзитное государство, у нас огромная часть экономики зависит от транзита», – сказал он.

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Он также добавил, что логистическая фирма, которая перевозит грузы по территории Украины может быть зарегистрирована в России, однако может принадлежать европейской компании. «Фуры с российскими номерами, но за рулем могут быть европейцы», – добавил он.

Хмель также подчеркнул, что подобная блокада может только навредить имиджу Украины в Европе.