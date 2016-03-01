Турецкий суд 3 марта рассмотрит иск Украины о снятии ареста с танкера "Таманский", которым пыталась завладеть РФ

Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства.

В сообщении отмечается, что судно принадлежит госпредприятию «Керченский морской рыбный порт» (КМРП), которое после аннексии перерегистрировалось в Киеве, а фрахтователем судна выступает компания Сowen Management S.A. (Багамские о-ва), конечным бенефициаром которого являются представители Российской Федерации. Данная компания сформировала фиктивную задолженность в 1,2 млн долл. со стороны КМРП за ремонт судна. После этого компания попыталась продать судно, однако Украине удалось остановить продажу. После этого Сowen Management не признала Украину владельцем судна и предоставила в суд документы о регистрации судна в судебном реестре России на основании решения о национализации, и турецкий суд приобщил их к материалам дела.

«Эта ситуация вызывает озабоченность Украины, ведь может свидетельствовать о том, что суд по сути признает факт возможности якобы национализации «крымской властью» судна, а такие действия по украинскому имуществу не признаются во всем мире», - цитирует пресс-служба Госрыбагентства главу ведомства Ярему Ковалива.

Пресс-служба сообщила, что Министерство иностранных дел Украины включило вопросы защиты государственных интересов Украины в Турции в части незаконных взысканий по фиктивным долгам судна государственной собственности «Таманский» в повестку дня встречи президента Украины Петра Порошенко с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, которая состоится весной 2016 года.

Как отметили в Госрыбагентстве, начиная с февраля 2015 года фрахтователь, который контролируется со стороны Российской Федерации, не выплачивал Украине средства за фрахт судна - с учетом пени долг составляет около 700 тыс. долларов США. Кроме того, фрахтователем была создана фиктивная задолженность госпредприятия «Керченский морской рыбный порт» за ремонт судна в размере 1,2 млн долл.

По этой задолженности фрахтователь вручил капитану судна Артурасу Клингу претензию как якобы представителю судовладельца. Нарушив условия договора фрахта, капитан лично принял претензию, а также не сообщил о ней судовладельцу. Это позволило исполнительной службе города Стамбул в соответствии с законодательством Турции выставить судно на торги 14 декабря 2015 года. Украине и менеджменту «КМРП», удалось остановить незаконную реализацию судна на аукционе. 29 декабря 2015 года, государственное предприятие «Керченский морской рыбный порт» обратилось в Морскую арбитражную комиссию при Торгово-промышленной палате Украины с иском о расторжении договора бербоут-чартера по танкеру «Таманский» с компанией Сowen Management. В судебном иске Украина просит взыскать с фрахтователя задолженность по контракту в размере более 666 тыс. долл., а также вернуть судно госкомпании «КМРП». 5 января 2016 года на судно в Турцию прибыл украинский капитан с экипажем, а также были погашены долги перед портом, созданные фрахтователем.

Как сообщал УНИАН, по словам главы Госрыбагентства Яремы Ковалива, Украина за годы независимости потеряла более 220 крупнотоннажных судов, или 95% океанского флота, основная часть которого была незаконно реализована для погашения фиктивной кредиторской задолженности. Фиктивная задолженность создается или перед портом, или перед третьими лицами. При заходе в ближайший порт на судно налагается арест. После этого оно реализуется для погашения такой задолженности. Указанная схема работает не только для судов, которые занимаются рыболовецким промыслом в океане, но и для танкеров и грузовых судов.

Таким образом Украина потеряла свой один из самых больших рыболовецких флотов в мире. Если в 1991 году Украина владела более 230 океанскими судами, то к 2015 году их количество сократилось до 11, из которых только 4 находятся в государственной собственности.