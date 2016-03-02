В Украине выросли продажи новых легковых автомобилей

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-феврале 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года выросли на 34% - до 7,384 тыс. единиц, сообщает пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

По данным ассоциации, в феврале было продано 4,2 тыс. новых легковых автомобилей, что на 32% больше января текущего года и на 44% больше февраля прошлого года.

Наибольший спрос в прошлом месяце был на автомобили французской марки Renault – 429 шт. Японская марка Toyota, которая в январе была лидером рынка, в феврале стала второй по популярности. Украинцы за отчетный месяц приобрели 354 автомобилей Toyota. Третье место заняли автомобили Nissan – 299 авто, четвертое - Lada, с результатом 250 авто. Замыкает топ-5 лидеров рынка Skoda с объемом продаж 233 автомобиля.

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Как сообщал УНИАН, продажи новых легковых автомобилей в Украине по итогам 2015 года сократились вдвое - до 46,6 тыс. штук. По прогнозам экспертов, продажи легковых авто в 2016 году вырастут на четверть и составят около 60 тыс. штук.

При этом, в январе 2016 года продажи новых легковых автомобилей в Украине выросли на 23%, до 3,2 тыс. штук.