Транзит российских грузовиков через Украину: полиция сопровождает фуры в двух направлениях

По состоянию на 2 марта транзитное движение российского грузового транспорта по территории Украины осуществляется без препятствий, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Согласно сообщению, Национальная полиция сопровождает российские грузовики по маршрутам Бачевск - Ужгород и Бачевск - Рени. Мирные протесты продолжаются на пунктах Доманово, Батурин и на кольцевой возле Львова, протестующие не препятствуют движению грузовиков.

Кроме того, в министерстве отметили, что украинские перевозчики также свободно едут по территории РФ.

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Как сообщал УНИАН, после проведения двусторонних переговоров, с 25 февраля Украина и Россия разблокировали движение транзитных грузоперевозок по своим территориям, которое было заблокировано со второй половины февраля.

Тем не менее, активисты заявили, что продолжат блокирование движения российских фур, несмотря на эти договоренности. В частности, об этом заявил лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок.

Ранее национальная полиция Украины определила транзитные маршруты для проезда грузовых автомобилей из Российской Федерации. Так, маршруты предусматривают движение из/в Россию через два пункта пропуска в Сумской и Харьковской областях.

Предусмотрены также четыре маршрута через Беларусь, четыре – через Польшу, четыре – через Молдову, два – через Румынию, и по одному через Словакию и Венгрию.

Кроме того, Министерство внутренних дел Украины предлагает российским перевозчикам платное сопровождение по территории Украины в размере 1170 грн за одну фуру.