Активисты из Сумской области уже 4-й день блокируют движение российских грузовиков на трассе "Москва - Киев"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на своей странице сегодня, 2 марта, сообщил депутат Сумского городского совета от ВО «Свобода» Владимир Луговой.

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«Идет 4 день блокады российских грузовиков на трассе «Москва - Киев» под Батурином. Свободовцы Сумщины за эти дни уже остановили более 30 машин с российскими номерами и товарами. Акция продолжается, свободовцы из разных городов сменяют друг друга на дежурстве», - написал Луговой.

Он призвал активных граждан присоединиться к акции и не допустить возможных провокаций на блокпосту.

«Следовательно, кто хочет принять участие в блокаде и выехать завтра вместе с нами на сутки - пишите! Мы вместе должны нанести максимальные убытки стране-агрессору, в память о каждом убитом и искалеченного украинце на восточном фронте!», - подчеркнул Луговой.