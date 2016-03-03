Emirates запустила самый длинный авиамаршрут

Emirates также должна была поставить рекорд, совершив самый долгий перелет, но самолет приземлился раньше времени, передает meduza.io. Полет из Дубая в новозеландский Окленд по расписанию должен был продлиться 17 часов 15 минут. Однако самолет A380 преодолел дистанцию в 14200 км за 16 часов 24 минуты.

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В дальнейшем рейсы по этому направлению будет выполнять Boeing 777-200LR.

В марте 2016 года Emirates планирует запустить еще более длинный маршрут. Время перелета из Дубая в Панаму составит 17 часов 35 минут.

В настоящее время самый длинный маршрут по времени в пути - рейс авиакомпании Qantas из Далласа в Сидней. Полет составляет 16 часов 55 минут. Кроме того, Singapore Airlines ранее выполняла рейсы из Сингапура в Нью-Джерси длиной 19 часов; компания обещает вернуть этот маршрут в 2018 году.