Emirates запустила самый длинный авиамаршрут
Авиакомпания Emirates совершила самый длинный коммерческий перелет по новому маршруту.
Emirates также должна была поставить рекорд, совершив самый долгий перелет, но самолет приземлился раньше времени, передает meduza.io. Полет из Дубая в новозеландский Окленд по расписанию должен был продлиться 17 часов 15 минут. Однако самолет A380 преодолел дистанцию в 14200 км за 16 часов 24 минуты.
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В дальнейшем рейсы по этому направлению будет выполнять Boeing 777-200LR.
В марте 2016 года Emirates планирует запустить еще более длинный маршрут. Время перелета из Дубая в Панаму составит 17 часов 35 минут.
В настоящее время самый длинный маршрут по времени в пути - рейс авиакомпании Qantas из Далласа в Сидней. Полет составляет 16 часов 55 минут. Кроме того, Singapore Airlines ранее выполняла рейсы из Сингапура в Нью-Джерси длиной 19 часов; компания обещает вернуть этот маршрут в 2018 году.