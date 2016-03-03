Турецкий суд не признал российскую "национализацию" украинского танкера "Таманский"

Административный общественный суд Азиатской части Стамбула не признал документы, согласно которым Российская Федерация «национализировала» находящийся в Турции под арестом украинский танкер «Таманский» ориентировочной стоимостью 1 млн долл., сообщил УНИАН Глава государственного агентства рыбного хозяйства Ярема Ковалив.

«Был большой риск того, что турецкий суд мог принять документы Российской Федерации и признать, что корабль, «национализированный» в Крыму, принадлежит теперь не Украине, а России. Очень положительная новость сегодня - это то, что такие документы от РФ не были признаны. Нам удалось в судебном порядке признать нарушение процедуры, которая привела к аресту, что дает Украине возможность его прекратить в исполнительной службе», - сказал Ковалив.

Он отметил, что судно находится под арестом в Турции в связи с задолженностью владельца - госпредприятия «Керченский морской рыбный порт» (КМРП) - перед российским фрахтователем за ремонт танкера. Госрыбагентство считает такую задолженность, сумма которой составляет 1,2 млн долл., фиктивной, поскольку по договору фрахта ремонт судна проводится за счет фрахтователя. Для погашения долга танкер должен был быть продан на аукционе 14 декабря, однако Госрыбагентство предотвратило продажу.

Как сообщал УНИАН, судно принадлежит госпредприятию «Керченский морской рыбный порт», которое после аннексии перерегистрировалось в Киеве, а фрахтователем судна выступает компания Сowen Management S.A. (Багамские о-ва), конечным бенефициаром которого являются представители Российской Федерации. Данная компания не признала Украину владельцем судна и предоставила в суд документы о регистрации танкера в судебном реестре России на основании решения о национализации. Турецкий суд приобщил их к материалам дела.

Как сообщал УНИАН, по словам главы Госрыбагентства Яремы Ковалива, Украина за годы независимости потеряла более 220 крупнотоннажных судов, или 95% океанского флота, основная часть которого была незаконно реализована для погашения фиктивной кредиторской задолженности. Фиктивная задолженность создается или перед портом, или перед третьими лицами. При заходе в ближайший порт на судно налагается арест. После этого оно реализуется для погашения такой задолженности. Указанная схема работает не только для судов, которые занимаются рыболовецким промыслом в океане, но и для танкеров и грузовых судов.

Таким образом Украина потеряла свой один из самых больших рыболовецких флотов в мире. Если в 1991 году Украина владела более 230 океанскими судами, то к 2015 году их количество сократилось до 11, из которых только 4 находятся в государственной собственности.