АМКУ проверяет закупку топлива для "Укрзализныци": последняя пугает остановкой поездов через 5 дней
«Укрзализныця» призывает Антимонопольный комитет ускорить рассмотрение жалоб участников торгов по закупке дизтоплива.
Публичное акционерное общество «Украинская железная дорога», созданное на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), призывает Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) ускорить рассмотрение жалоб участников торгов по закупке дизтоплива в связи с недостаточным запасом топлива в компании, сообщила пресс-служба «Укрзализныци».
«Назначение АМКУ на 28 марта рассмотрения жалобы двух участников конкурса (по закупке топлива - УНИАН) может привести к остановке поездов, поскольку запасы дизтоплива будут исчерпаны. Существующего в отрасли запаса топлива хватит на 5 суток», - говорится в сообщении. В пресс-службе отмечают, что «Укрзализныця» просит перенести рассмотрение жалоб на 4 марта.
В сообщении указывается, что 23 февраля 2016 года филиал «Укрзализныци» «Центр обеспечения производства» акцептировал предложение компании «Вог Аэро Джет» на закупку дизельного топлива. В то же время, компании-участники торгов «Элемент Нафта» и «Окко Бизнес Контракт» подали жалобы относительно результатов проведенных торгов, рассмотрение которых АМКУ назначил на 28 марта.
На запрос УНИАН в Антимонопольном комитета не смогли подтвердить возможность перенесения даты рассмотрения жалоб.
Как сообщал УНИАН, 23 февраля 2016 года входящая в украинскую финансово-промышленную группу компаний «Континиум» одна из крупнейших АЗС-сетей «Вог Аэро Джет», которая на протяжении последних нескольких лет является основным поставщиком нефтепродуктов для «Укрзализныци», в очередной раз выиграла тендер на поставку дизельного топлива для нужд железных дорог в этом году на сумму 1,4 млрд грн.
Стоимость конкурсного предложения «Вог Аэро Джет» по пяти лотам составила 1,39 млрд грн с ценой по первым двум лотам 488,56 млн грн с НДС за каждый, по остальным трем лотам – 139,59 млн грн с НДС за каждый.
Заявки на участие в тендере подали семь украинских компаний, в частности, входящая в крупную украинскую финансово-промышленную группу компаний «Континиум» «Вог Аэро Джет», транснациональная финансовая промышленная нефтяная компания «Укртатнафта» (г. Кременчуг), Торговый дом «Сокар-Украина» (г. Киев), компания «Элемент Нафта», одна из крупнейших сетей АЗС «Окко Бизнес Контракт» (г. Киев), киевские компании «Ольмира» и «Днепросбыт».