АМКУ проверяет закупку топлива для "Укрзализныци": последняя пугает остановкой поездов через 5 дней

Публичное акционерное общество «Украинская железная дорога», созданное на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), призывает Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) ускорить рассмотрение жалоб участников торгов по закупке дизтоплива в связи с недостаточным запасом топлива в компании, сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

«Назначение АМКУ на 28 марта рассмотрения жалобы двух участников конкурса (по закупке топлива - УНИАН) может привести к остановке поездов, поскольку запасы дизтоплива будут исчерпаны. Существующего в отрасли запаса топлива хватит на 5 суток», - говорится в сообщении. В пресс-службе отмечают, что «Укрзализныця» просит перенести рассмотрение жалоб на 4 марта.

В сообщении указывается, что 23 февраля 2016 года филиал «Укрзализныци» «Центр обеспечения производства» акцептировал предложение компании «Вог Аэро Джет» на закупку дизельного топлива. В то же время, компании-участники торгов «Элемент Нафта» и «Окко Бизнес Контракт» подали жалобы относительно результатов проведенных торгов, рассмотрение которых АМКУ назначил на 28 марта.

На запрос УНИАН в Антимонопольном комитета не смогли подтвердить возможность перенесения даты рассмотрения жалоб.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля 2016 года входящая в украинскую финансово-промышленную группу компаний «Континиум» одна из крупнейших АЗС-сетей «Вог Аэро Джет», которая на протяжении последних нескольких лет является основным поставщиком нефтепродуктов для «Укрзализныци», в очередной раз выиграла тендер на поставку дизельного топлива для нужд железных дорог в этом году на сумму 1,4 млрд грн.

Стоимость конкурсного предложения «Вог Аэро Джет» по пяти лотам составила 1,39 млрд грн с ценой по первым двум лотам 488,56 млн грн с НДС за каждый, по остальным трем лотам – 139,59 млн грн с НДС за каждый.

Заявки на участие в тендере подали семь украинских компаний, в частности, входящая в крупную украинскую финансово-промышленную группу компаний «Континиум» «Вог Аэро Джет», транснациональная финансовая промышленная нефтяная компания «Укртатнафта» (г. Кременчуг), Торговый дом «Сокар-Украина» (г. Киев), компания «Элемент Нафта», одна из крупнейших сетей АЗС «Окко Бизнес Контракт» (г. Киев), киевские компании «Ольмира» и «Днепросбыт».