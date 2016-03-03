Между Киевом и Бухарестом с 18 марта появится прямое железнодорожное сообщение

Акционерная компания «Укрзализныця» с 18 марта вводит прямое беспересадочное железнодорожное сообщение между Киевом и Бухарестом (Румыния).

Согласно сообщению компании, беспересадочный вагон Киев - Бухарест будет курсировать в составе поезда № 117 «Буковина». Он будет отправляться со станции Киев-Пассажирский по пятницам в 20:05 и прибывать в Бухарест на следующий день в 22:48.

Обратно беспересадочный вагон будет отправляться из Бухареста по воскресеньям в 06:15 и прибывать в Киев на следующий день в 8:06.

В компании отметили, что данный маршрут будет удобен для жителей Винницы, Хмельницкого, Черновцов, Каменец-Подольского и других населенных пунктов на пути следования поезда. Среди остановок на территории Румынии - Сучава, Аджуд, Роман, Бакэу.

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Как сообщал УНАИН, ранее "Укрзализныця" назначила 12 дополнительных поездов на 8 марта.