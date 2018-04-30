Жертвы транзитной войны

По состоянию на 3 марта, транзитное движение российского грузового транспорта по территории Украины осуществляется без препятствий. Национальная полиция сопровождает российские грузовики… Мирные протесты продолжаются на пунктах Доманово, Батурин и на кольцевой возле Львова, протестующие не препятствуют движению грузовиков. Украинские перевозчики также свободно едут по территории РФ.

Таковым является на сегодняшний день итог транзитной войны Украины и России - вроде бы, все успокаивается. Но от противостояния наша страна не только понесла экономические потери, исчисляющиеся миллионами гривен, но и пострадал ее политический имидж. Украину уже сравнивают с Сомали, что может отвернуть западных партнеров, с которыми власти только начали налаживать полноценные бизнес-отношения.

А ведь сложившаяся ситуация на момент начала конфликта – 11 февраля, когда активисты заблокировали в 10 областях транзит российских фур, - играла нам только на руку. Из-за несогласованности Польшей и РФ условий двухстороннего соглашения о грузоперевозках, первая перекрыла свои границы и российские фуры развернулись в сторону Украины. Это означало увеличение потока транзитного транспорта по нашей территории, соответственно, получение немалой прибыли. Кроме того, польско-российское противостояние можно было использовать для решения проблемы острого дефицита квот на транзитные перевозки через Россию. Из-за временного закрытия польских границ РФ исчерпала бы годовые квоты на перевозки через Украину. И тогда северной соседке ничего бы не оставалось, как обратиться за выделением дополнительных разрешений и Киев смог бы удовлетворить свой транзитный запрос. Но этому не суждено было сбыться.

После того, как 14 февраля российское правительство запретило транзит украинских грузовиков, а 15 февраля Кабинет министров Украины принял зеркальные меры, стороны начали переговоры. Они завершились разблокированием с 25 февраля движения транзитных грузоперевозок по своим территориям. Тем не менее, активисты заявили, что продолжат блокирование движения российских фур, несмотря на договоренности. В частности, об этом сказал лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок.

Между тем, Мининфраструктуры сообщило: нацполиция контролирует происходящее на местах - ехать можно, а переговоры со «свободовцами» не ведутся.

«Впервые, когда транзит был заблокирован закарпатскими активистами, мы провели переговоры с ними в Фейсбуке, не встречаясь, так как они были разбросаны по стране, физически с ними общалась местная власть и нацполиция. Мы написали им наши аргументы, они их изучили вместе с экспертами и признали, что дальнейшее блокирование транзита не выгодно Украине никоим образом. Со «Свободой» мы не общаемся, потому что они проводят на самом деле пиар-акцию», - заявил УНИАН руководитель департамента автомобильного транспорта и стратегического развития автомобильных дорог Министерства инфраструктуры Украины Роман Хмиль.

Он также сетует на то, что блокада транзита не дала возможности разрешить Украине «квотовый» конфликт с Россией.

«Если бы мы могли пропустить на тот момент российские фуры, то нам бы это сыграло на руку. Каждый год мы торгуемся с Россией за то, чтобы нам дали больше разрешений. Они нам квоту все время урезают, но из-за этого блокирования с задачей мы не справились», - сказал Хмиль.

Таким образом, «транзитная» блокада увечила число проблем для Украины. И не факт, что она себя исчерпала.

Потеря доходов и рынков

Мининфраструктуры заявило, что потери Украины от конфликта, существенная доля доходов бюджета которой приходится на международную торговлю и транзитные потоки, ощутимые. Логистические потери от блокирования транзитного движения через РФ - 6 млрд грн, а объем транзита составляет порядка 1,8 млрд долл. в год.

По словам экс-заместителя министра инфраструктуры, эксперта по вопросам транспорта Александра Кавы, только за один день ущерб для украинских перевозчиков от невозможности проезда через территорию России составил 5 млн грн, для товаропроизводителей, экспортирующих свою продукцию через РФ, – 5 млн долл.

По оценке президента Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Леонида Костюченко, суточный простой одной отечественной фуры обошелся в 120 евро, а заблокированными оказались порядка 600-700 грузовиков с каждой стороны. При этом, по его словам, потеря сухопутного транзита через Россию, что может стать результатом нынешнего конфликта, будет стоить украинским перевозчикам 4,2 млрд грн в год.

Костюченко считает, что убытки Украины от блокирования в 5 раз больше, чем российские, так как транзит украинских грузовиков по территории РФ в разы превышает транзит российских фур через Украину.

Хмиль спрогнозировал, что дальнейшее блокирование транзита может привести к остановке наших транспортных потоков в страны Азии и перевозок в РФ, затем остановится железнодорожный транзит, далее иностранные компании постепенно перестанут ездить по нашей территории, так как мы нарушаем международные соглашения.

«Затем нас выгонят из ВТО, мы лишимся поддержки США и ЕС. Как только мы перестаем вести себя цивилизованно, мы превращаемся в глазах наших партнеров в Сомали со всеми негативными последствиями», - подчеркивает Хмиль.

По словам экс-заместителя министра инфраструктуры, эксперта по вопросам транспорта Александра Кавы, реакция западных партнеров на проводимые в Украине акции протеста уже есть, и она абсолютно негативная.

«Страны ЕС поддерживают торговые отношения с Россией: объем торговли между ними в 2015 году был в 10 раз больше, чем объем торговли между Украиной и ЕС. Если блокирование не прекратится, то есть риск, что Украина потеряет часть транзита, поскольку, как показывает опыт, потерять репутацию надежного транзитера гораздо проще, чем ее заработать», - отмечает Кава.

Вдобавок ко всему, Украина рискует лишиться львиной доли валютной выручки из-за утраты статуса страны-транзитера.

«На международной арене у нас возникли проблемы. Потому что мы показали себя ненадежным транзитером. Заварушки в Украине выгодны соседним странам, потому что они конкурируют с нами за транзитные перевозки. В результате Беларусь и Польша очень сильно от этого выиграют, потому что все потоки идут через них, а мы останемся у разбитого корыта», - резюмировал Хмиль.

Кстати, по данным Минэкономразвития Украины, в январе-феврале текущего года грузопотоки в Азию упали на 60%.

«Они будут нас объезжать, выбирая маршруты через Беларусь и Россию, плюс часть грузов уйдет на железнодорожный транспорт», - прокомментировал ситуацию Хмиль.

Он не исключил, что в случае успешных переговоров России и Польши по вопросу выделения квот на автоперевозки, которые должны состоятся в первом квартале этого года, существует риск полного закрытия украинского транзита через территорию РФ.

Варианты снятия угроз

Минифраструктуры призывает перевозчиков, которые остановили свои транспортные средства, опасаясь блокады, продолжать движение, изменив маршрут для объезда проблемных точек, или заказывать сопровождение автомобилями нацполиции на пунктах пропуска госграницы.

Такая услуга стоит 1170 грн за фуру, тогда как украинские перевозчики платят РФ за конвой в Казахстан 350 долл., который идет транзитом через Беларусь.

Расценки украинских перевозчиков, мягко говоря, не радуют. По словам Хмиля, сейчас Украина добивается через ВТО отмены спецконвоев. И в этой ситуации, транзитная блокада тоже сыграла злую шутку.

«Еврокомиссия жаловалась, ВТО интересовалась, что у нас происходит, так как мы ограничили российский транзит и жалуемся на русских. Мы жалобу подали на россиян из-за того, что они для нас ввели конвой в Казахстан. Теперь мы ослабили свою переговорную позицию в рамках ВТО. А Еврокомиссия защищает европейский бизнес», - пояснил Хмиль.

Таким образом, риск полного закрытия украинского транзита через территорию РФ существует. Но выход все же есть.

«Украина может обратиться для защиты своих прав в ВТО и международные судебные инстанции, и есть достаточно высокие шансы получить положительное для Украины решение. Правда, процесс может длиться от полугода до нескольких лет», - говорит адвокат, управляющий партнёр АО «Suprema Lex» Виктор Мороз.

По словам юриста Юридическо-консалтинговой компании «Де-Юре» Владислава Мартынчука, ВТО зарекомендовала себя как эффективная площадка для урегулирования споров, которые, как правило, заканчивались компромиссными решениями.

Итак. Украина оказалась в очередной сложной ситуации, которая обошлась нам большими экономическими и имидживыми потерями. Что касается риска полного запрета транзита через Россию, то если таковое случится, найти компромисс с Кремлем, который продолжает вести политику агрессии против нашей страны, вряд ли удастся. Чем закончится эта история – покажет время.

Александра Данько (УНИАН)