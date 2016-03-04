Украина получила согласие китайцев на лайт-версию "Воздушного экспресса"

Китайские партнеры поддерживают переформатирование проекта «Воздушный экспресс», предполагающего строительство железнодорожной ветки к аэропорту «Борисполь», который так и не был реализован.

В пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины сообщили, что соответствующая договоренность была достигнута в ходе встречи представителей украинской стороны под председательством министра инфраструктуры Андрея Пивоварского с китайской делегацией во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Украине Чжаном Сиюнем.

В пресс-службе со ссылкой на Пивоварского сообщили, что необходимость переформатирования проекта возникла в связи с кардинальным изменением геополитической и экономической ситуации в Украине.

«Сейчас вопрос максимальной эффективности использования имеющихся ресурсов стоит как никогда жестко. Когда возник этот проект, аэропорт «Борисполь» активно развивался, потенциала Киева и области было достаточно, чтобы обосновать необходимость «Воздушного экспресса». Однако сегодня он будет нецелесообразным в первоначальном виде. Для Украины будет лучше или вернуть средства, выделенные на строительство, или изменить акценты», - цитирует министра пресс-служба.

В сообщении отмечается, что присутствовавший на встрече исполняющий обязанности председателя правления акционерной компании "Укрзализныця" Александр Завгородний подчеркнул, что с целью экономии средств и времени необходимо пересмотреть условия строительства в сторону упрощения, а высвобожденные кредитные средства направить на электрификацию железнодорожных участков на востоке Украины с целью переоснащения ж/д инфраструктуры, что, в свою очередь, позволит увеличить пассажиропоток из этого региона в столицу.

«Учитывая высокую социальную значимость и необходимость развивать транспортное сообщение между аэропортом и столицей, мы предлагаем реализовать «облегченную» версию «Воздушного экспресса» со значительно упрощенной схемой строительства», - цитирует Завгороднего пресс-служба.

В свою очередь, присутствовавший на встрече председатель правления компании China Machinery Engineering Corporation (CMEC) Сунь Бай сообщил, что возглавляемая им корпорация готова поддержать предложенные "Укрзализныцей" изменения, но окончательное решение будет принимать правительство КНР, поскольку именно китайские власти принимали решение о выделении финансирования.

Также сообщается, что с целью скорейшей реализации данного проекта «Укрзализныця» направит китайским партнерам все имеющиеся наработки и расчеты, китайские специалисты детально изучат предложения «Укрзализныци», затем эксперты обеих стран полностью проработают новую техническую документацию, внесут изменения в бюджет и планы строительства, после чего обновленный проект будет представлен на рассмотрение китайскому правительству.

«Украина – надежный партнер. Мы хотим, чтобы этот проект стал точкой отсчета для масштабного сотрудничества с Китаем в сфере инфраструктуры», – цитирует Пивоварского пресс-служба.

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Как сообщал УНИАН, согласно условиям соглашения, для реализации национального проекта «Воздушный экспресс» «Эксимбанк» Китая должен предоставить Украине кредит в размере 372 млн долл. Кредит планировалось выделить двумя траншами, первый из них в объеме 52 млн долл. был выделен в 2013 году и направлен на выполнение проектных и подготовительных работ. Второй, на 320 млн долл., должен быть направлен на строительные работы и закупку подвижного состава. Несмотря на то, что деньги были выделены, а технико-экономическое обоснование проекта утвердили еще в марте 2011 года, проектирование завершено не было, поэтому строительство так и не началось.

В сентябре 2014 года руководство Мининфраструктуры заявило, что под предлогом реализации проекта «Воздушный экспресс», курируемого на тот момент главой Госинвестпроекта Владиславом Каськивым, исчезли 50 млн долл. кредита. Однако в Госинвестпроекте эти обвинения назвали клеветой. В сентябре 2014 года Кабинет министров ликвидировал это ведомство, передав его полномочия Министерству экономического развития и торговли Украины, а в июне 2015 года «Воздушный экспресс» перешел в сферу управления Министерства инфраструктуры.

Ранее новое руководство Мининфраструктуры заявило, что считает «Воздушный экспресс» совершенно бесперспективным проектом, поэтому готово предложить китайским инвесторам альтернативные проекты, на которые можно было бы направить средства доноров КНР, в частности, на развитие дорожного хозяйства страны.

Кроме того, руководство «Укрзализныци» сообщило, что ведет переговоры с Министерством инфраструктуры о передаче в ее управление проекта «Воздушный экспресс» с целью пересмотра условий строительства в сторону упрощения.