От Балтики до Эгейского моря построят новый транспортный коридор: Украина присоединилась к проекту

Украина присоединилась к инициативе Польши по созданию международного транспортного коридора Via Carpatia от Балтики до Эгейского моря, который позволит укрепить сотрудничество со странами Ближнего Востока, сообщается на сайте Министерства инфраструктуры и строительства Польши.

Согласно сообщению, 3 марта в Варшаве была подписана декларация о строительстве международного транспортного коридора с севера до юга Европы с ответвлениями в направлении Украины и Беларуси под названием Via Carpatia.

"Важным элементом этой декларации является присоединение Украины и Турции к сотрудничеству в рамках Via Carpatia и расширение инициативы за счет стран, не входящих в ЕС. Это позволит укрепить сотрудничество в рамках «Восточного партнерства» и экономического обмена со странами Ближнего Востока", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что во встрече, посвященной вопросам реализации проекта транспортного коридора, кроме польской стороны, приняли участие представители профильных министерств из Украины, Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии, Турции и Словакии.

В сообщении отмечается, что укрепление сотрудничества между странами, через которые будет проходить коридор, позволит привлечь для его создания финансирование из общеевропейских фондов.

В пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины подчеркнули, что в 2010 году идея создания коридора Via Carpatia заключалась в соединении стран Восточной Европы - членов ЕС, тогда как на сегодняшний день актуальным является продолжение коридора с ответвлениями на территорию Украины.

"Министерство инфраструктуры Украины приняло приглашение принять участие в проекте, ведь это совпадает с интересами Украины по развитию дорожной инфраструктуры западной части страны, в контексте интеграции транспортной системы Украины в трансъевропейскую транспортную сеть. Важно отметить, что министр инфраструктуры и развития Польши подчеркнул важность участия Украины в создании современной транспортной системы", - отметили в пресс-службе.

Также сообщается, что в рамках вышеупомянутого мероприятия состоялись трехсторонние консультации Украина - Литва - Польша, в ходе которых стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере автомобильного транспорта.

Ранее, в конце 2015 года, Польша сообщила о намерении построить автомагистраль S19, которая является частью общеевропейского маршрута Via Carpatia.

Автомагистраль S19 будет начинаться у литовской границы (Будзиско), проходить через Сувалки, Белосток, Люблин, Жешув (Польша) и заканчиваться на границе со Словакией (Барвинек).

Дорога Via Carpatia должна соединить территорию 7 стран (Литва, Польша, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Греция). Главный маршрут проходит от Клайпеды до Салоник через Кошице, Дебрецен, Тимишоару, Софию. В Румынии и Болгарии предполагается строительство двух ответвлений – в сторону портового города Констанца и к границе с Турцией.

Кроме того, 15 января из Украины в Китай по маршруту Великого Шелкового пути в обход России был запущен первый грузовой поезд. Обходной маршрут через Грузию, Азербайджан и Казахстан был разработан в ответ на действия Российской Федерации, запретившей с 4 января транзит украинских товаров по российской территории в рамках общей политики защиты российского рынка, принятой Кремлем в ответ на вступление в силу Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС. Соглашение о ЗСТ вступило в силу 1 января 2016 года.

В конце февраля Польша сообщила о намерении присоединиться к развитию нового Шелкового пути в обход России.