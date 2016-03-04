Полтавский облсовет призывает Порошенко и Кабмин прекратить транзит российских грузовиков

Как сообщает корреспондент УНИАН, за такое обращение на сессии Полтавского облсовета проголосовало сегодня большинство депутатов.

С инициативой такого обращения выступил глава фракции ВО «Свобода» в облсовете Виктор Щуров.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля общественные активисты в 10 областях Украины начали бессрочную акцию по недопущению выезда из Украины в направлении международных границ грузовых автомобилей с номерами российской регистрации.

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В ответ на действия активистов 14 февраля российское правительство запретило транзит украинских грузовиков по своей территории. В свою очередь Кабмин 15 февраля принял зеркальные меры и временно приостановил действие транзитных разрешений, выданных для грузовых автомобилей с регистрацией в РФ.

На заседании 24 февраля правительство Украины разрешило транзит российских грузовиков с 25 февраля и поручило Министерству внутренних дел обеспечить безопасность движения транзитных потоков.

26 февраля активисты, которые блокировали российские фуры на Закарпатье, заявили об окончании акции.

Вместе с тем 26 февраля ВО «Свобода» объявила о возобновлении блокирования транзита российских грузовиков по территории Украины.

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