Украинский транзит в РФ в 4 раза превысил российский в Украине - Мининфраструктуры

Транзит украинских грузовиков по территории Российской Федерации за 1-3 марта в 4 раза превысил транзит фур с российской регистрацией через Украину, сообщила пресс-служба Мининфраструктуры Украины.

Согласно сообщению, за этот период через границу Украины в направлении РФ выехали 928 грузовиков украинской регистрации, а вернулись 868. При этом на территорию Украины въехали 255 фур, зарегистрированных в РФ, выехали 193. Всего с момента восстановления нормального режима транзита объемы украинского грузового транзита по территории России превысили российский в 4,6 раза - 2057 украинских грузовиков выехали, 1559 вернулось. За то же время фуры с российской регистрацией 466 раз пересекли границу Украины на въезд и 312 на выезд.

"Это еще раз подтверждает высокую востребованность нормального режима транзита со стороны украинских перевозчиков", - отметили в министерстве.

В Мининфраструктуры также добавили, что по состоянию на 4 марта транзит грузовиков по территории Украины осуществляется без помех. Мирные протесты продолжаются на пунктах Доманово, Батурин и на кольцевой возле Львова и не мешают движению транспорта.

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Как сообщал УНИАН, после проведения двусторонних переговоров, с 25 февраля Украина и Россия разблокировали движение транзитных грузоперевозок по своим территориям, которое было заблокировано со второй половины февраля.

Тем не менее активисты заявили, что продолжат блокирование движения российских фур, несмотря на эти договоренности. В частности, об этом заявил лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

Ранее национальная полиция Украины определила транзитные маршруты для проезда грузовых автомобилей из Российской Федерации. Так, маршруты предусматривают движение из/в Россию через два пункта пропуска в Сумской и Харьковской областях.

Предусмотрены также четыре маршрута через Беларусь, четыре – через Польшу, четыре – через Молдову, два – через Румынию, и по одному через Словакию и Венгрию.

Кроме того, Министерство внутренних дел Украины предлагает российским перевозчикам платное сопровождение по территории Украины в размере 1170 гривень за одну фуру.