Контрольный пост "Марьинка" временно закрыли из-за обстрела боевиков

В Донецкой области на контрольном посту въезда-выезда «Марьинка» из-за обстрела временно приостановлен пропуск граждан и автомобилей.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, сегодня в 9.05 со стороны населенного пункта Александровка, расположенного на не подконтрольной украинской власти территории, российско-террористические войска осуществили провокационный обстрел контрольного поста «Марьинка». Огонь велся из гранатомета и снайперской винтовки. В настоящее время боевики продолжают обстреливать КПВВ.

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В связи с этим принято решение временно приостановить пропуск людей и транспортных средств через КПВВ «Марьинка», добавили в ГПСУ.