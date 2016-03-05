Участники блокады российских фур на Черниговщине заявили о готовящемся на них нападении
В Черниговской области блокпост активистов ВО "Свобода" на трассе "Киев – Москва" вблизи пгт Копти окружили около 100 "титушек", которые готовятся к нападению. Об этом заявил глава Черниговской областной организации ВО "Свобода" Руслан Андрийко.
Об этом сообщает пресс-служба объединения.
По его словам, людей привезли заместитель председателя Черниговской ОГА Леонид Сахневич и глава Козелецкой райсовета Елена Дмитренко, которые присутствуют на месте.
Сообщается, что они угрожали активистам блокады.
По словам Андрийко, сторона украинских активистов насчитывает 30 человек.
"Мы будем давать им отпор", - утверждают в "Свободе".
В свою очередь депутат Житомирского областного совета от ВО «Свобода» Сидор Кизин сообщил, что за 6 дней блокады на блокпосту в Овручском районе в нескольких километрах от пункта пропуска «Выступовичи» (на границе с Беларусью) активисты не пропустили более 12 грузовиков.
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«Разворачиваем обратно на границу, потому что не можем позволить грузовикам с номерами агрессора перемещаться по нашей территории», – отметил Кизин.
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Как сообщал УНИАН, 11 февраля общественные активисты в 10 областях Украины начали бессрочную акцию по недопущению выезда из Украины в направлении международных границ грузовых автомобилей с номерами российской регистрации.
В ответ на действия активистов 14 февраля российское правительство запретило транзит украинских грузовиков по своей территории. В свою очередь, Кабинет министров Украины 15 февраля принял зеркальные меры и приостановил действие транзитных разрешений, выданных для грузовых автомобилей с регистрацией в РФ.
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На заседании правительства 24 февраля Кабинет министров Украины разрешил транзит российских грузовиков с 25 февраля и поручил Министерству внутренних дел обеспечить безопасность движения транзитных потоков.
26 февраля активисты, которые блокировали российские грузовики на Закарпатье, заявили о завершении акции.
Вместе с тем, 26 февраля ВО «Свобода» объявила о возобновлении блокирования транзита российских грузовиков по территории Украины.