В оккупированном Крыму - очереди авто на замену украинских номеров

В Керчи водители выстраиваются в очереди в МРЭО ГИБДД, чтобы успеть к 1 апреля сменить украинские номера на российские, сообщают Крым.Реалии.

"Многие крымчане до последнего тянули со сменой номеров, поскольку после получения российских, они больше не смогут въехать на территорию материковой части Украины. При этом водители жалуются, что терминалы для записи в электронную очередь в МРЭО не работают", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что с 1 апреля в аннексированном Крыму начнут штрафовать водителей за езду на автомобилях с украинскими номерами. Штраф, согласно кодексу об административных правонарушениях, будет составлять 500 рублей (6,8 доллара). Однако при последующем нарушении могут лишить прав на срок до трех месяцев.

Ранее в крымском ГИБДД сообщали, что с номерами украинского образца в оккупированном Крыму продолжают ездить порядка 25% автомобилей.

Для замены госзнаков водителям разрешили не сдавать заново экзамены на знание российских правил дорожного движения, а прийти в ГИБДД с паспортом, документами на машину и номерным знаком и получить новый.

В январе крымские водители оспорили в суде необходимость замены украинских номеров, однако 17 февраля Верховный суд России отклонил жалобу, пославшись на закон о безопасности дорожного движения, который обязывает автомобилистов проходить обязательную регистрацию в ГИБДД России.

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Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".