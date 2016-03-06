Яценюк заявил о планах отремонтировать и построить в 2016 году 1700 километров дорог

Об этом сообщил Арсений Яценюк в "10 минутах с премьер-министром" в воскресенье, сообщает правительственный портал.

По его словам, Кабинет министров запланировал работы на автодорогах Днепропетровск - Николаев, Одесса - Рени, Стрый - Черновцы, Киев - Харьков - Довжанский, Киев - Одесса, Киев - Чернигов - Новые Яриловичи.

Продолжатся также восстановительные работы на трассах Львов - Радехов - Луцк, Львов - Самбор - Ужгород, Житомир - Черновцы, Киев - Чоп и Стрый -Тернополь - Кировоград - Знаменка.

Яценюк отметил, что окончательный перечень всех дорог, которые подлежат ремонту и восстановлению в текущем году, будет утвержден правительством на следующей неделе.

"Местные бюджеты должны вложить свою долю в строительство и восстановление дорог в городах, селах и районах", - добавил он.

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Яценюк напомнил, что в прошлом году было завершено строительство дороги Львов - Ивано-Франковск.

"Мы провели честный и прозрачный тендер. В результате этого тендера стоимость строительства дороги Львов - Ивано-Франковск была уменьшена на 30%" - сказал премьер.

Кроме того, Яценюк предлагает в качестве эксперимента сверхплановые поступления на таможнях делить в пропорции 50 на 50.

"Чтобы те 50%, которые шли в местный бюджет, непосредственно направлялись на строительство и ремонт дорог в четырех областях", добавил он.

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По данным Яценюка, в прошлом году Львовская область дополнительно получила на ремонт и строительство дорог 312 миллионов гривень, Черновицкая - 129 миллионов, Волынская - 104 миллиона. В то же время премьер подчеркнул, что Одесская область не показала эффективности в этом эксперименте.

"В этом году в результате этого эксперимента почти 1 миллиард гривень отправляется в четырех областях на строительство и реконструкцию дорог", - подчеркнул Яценюк.