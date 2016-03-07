Концерн BMW извинился за сотрудничество с нацистами и использование труда пленных

Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на The Daily Mail.

Отмечается, что BMW использовала свой столетний юбилей, чтобы принести эти извинения.

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Компания была основана в Мюнхене 16 марта 1916 года в разгар Первой мировой войны. Во времена Второй мировой войны компания занималась поставками военной промышленности.

На заводах автогиганта работали преступники, а также заключенные концлагерей. Отмечается, что Адольф Гитлер лично контролировал работу предприятий BMW.

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После войны автоконцерн был почти полностью разорен, потому что его заводы были либо разрушены, либо захвачены советскими или американскими войскам. Кроме того, компании запретили производить вооружения и компоненты к ним.