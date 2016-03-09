Во Франции началось официальное расследование против Volkswagen

Прокуратура Парижа начала формальное расследование в отношении Volkswagen и манипуляциями с датчиками состава выхлопов в автомобилях с дизельными двигателями.

Как сообщает ВВС, расследование ведется по статье о мошенничестве с отягчающими обстоятельствами, наказание по которой предполагает до пяти лет лишения свободы и штраф до 600 000 евро.

Предварительное расследование началось в 2015 году. 8 марта представитель прокуратуры Натали Омобоно заявила, что установлено, что махинации с программным обеспечением датчиков экологичности были намеренными.

В Германии расследование дизельгейта расширилось, и теперь следователи проверяют не шестерых, а 17 сотрудников VW, пишут «Ведомости».

Автопроизводитель заявил, что помогает следствию. Компания проводит и собственное расследование случившегося. Гендиректор VW Маттиас Мюллер предупредил сотрудников, что дизельгейт нанес "значительный и мучительный" урон репутации компании и серьезно пошатнул ее финансовое положение. По оценкам аналитиков, скандал может стоить компании до $50 млрд с учетом всех штрафов, исков, компенсаций и прочих затрат, пишет Financial Times. В сентябре 2015 г. VW сообщил, что датчики с фальсифицирующим ПО были установлены примерно на 11 млн дизельных машин.

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8 марта Reuters и Financial Times сообщили, что, по их информации, страховая компания Allianz Global Investors, акционер VW, готова подать иск против автопроизводителя в связи с падением его капитализации. 8 марта акции VW подешевели на 4% и стоили 112,3 евро за бумагу на закрытие торгов.