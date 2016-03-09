В Украине продолжает сокращаться производство авто – менее 500 единиц с начала года

Производство автотранспортных средств в Украине в январе-феврале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года сократилось на 4% - до 472 единиц, говорится в сообщении ассоциации «Укравтопром».

Согласно данным ассоциации, в феврале 2016 года на украинских заводах было выпущено 179 автомобилей, что на 28% больше результата февраля 2015 года и на 39% меньше показателя января этого года.

Производство легковых автомобилей в феврале выросло в 17 раз - до 149 шт. При этом 147 автомобилей было выпущено на заводе «Еврокар», а крупнейший украинский производитель легковых автомобилей Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) за месяц выпустил всего 2 автомобиля.

Коммерческих автомобилей в феврале этого года было выпущено 30 шт., что на 68% меньше февраля 2015 года и на 53% меньше относительно января.

Производство автобусов в отчетном месяце полностью остановилось.

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Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации "Укравтопром", производство автотранспорта в Украине по итогам 2015 года сократилось в 3,5 раза - до 8,2 тыс. авто. В январе 2016 года автопроизводство выросло на 17% - до 293 единиц.

Кроме того, по данным корпорации "УкрАвто", Запорожский автозавод, дважды останавливавший производство в прошлом году, в 2016 году не планирует выпуск готовых легковых автомобилей, а намерен сосредоточиться на производстве машинокомплектов на экспорт. Согласно озвученным планам, в 2016 году ЗАЗ намерен производить только машинокомплекты для предприятия General Motors в Египте, в количестве 16 тысяч штук.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация «Богдан», «Еврокар», корпорация «АИС» («КрАСЗ»), корпорация «Эталон» (Черниговский и Бориспольский автозаводы).