ICAO утвердила новые правила для отслеживания самолетов из-за пропажи MH370
На самолетах обяжут устанавливать автономное оборудование для отслеживания и приборы для обеспечения безопасности записей на «черных ящиках».
Международная организация гражданской авиации (ICAO) утвердила новые правила для отслеживания самолетов, сообщается на сайте ICAO, передает Slon.ru.
Как уточняется, на самолетах обяжут устанавливать автономное оборудование для отслеживания и приборы для обеспечения безопасности записей на «черных ящиках». Кроме того, продолжительность переговоров, которую фиксируют бортовые самописцы, увеличат до 25 часов.
В ICAO заметили, что новые правила приняты в связи с пропажей авиалайнера компании Malaysia Airlines, летевшего рейсом MH 370. Самолет вылетел 8 марта 2014 года из Куала-Лумпура в Пекин и пропал с радаров.
Малайзийские власти признали погибшими всех 239 человек, находившихся на борту, в Индийском океане обнаруживались обломки лайнера. Причины падения самолета не известны.