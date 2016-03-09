ICAO утвердила новые правила для отслеживания самолетов из-за пропажи MH370

Международная организация гражданской авиации (ICAO) утвердила новые правила для отслеживания самолетов, сообщается на сайте ICAO, передает Slon.ru.

Как уточняется, на самолетах обяжут устанавливать автономное оборудование для отслеживания и приборы для обеспечения безопасности записей на «черных ящиках». Кроме того, продолжительность переговоров, которую фиксируют бортовые самописцы, увеличат до 25 часов.

В ICAO заметили, что новые правила приняты в связи с пропажей авиалайнера компании Malaysia Airlines, летевшего рейсом MH 370. Самолет вылетел 8 марта 2014 года из Куала-Лумпура в Пекин и пропал с радаров.

Малайзийские власти признали погибшими всех 239 человек, находившихся на борту, в Индийском океане обнаруживались обломки лайнера. Причины падения самолета не известны.