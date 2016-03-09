США выдвинули новые претензии к Volkswagen: автогиганта заподозрили в мошенничестве с кредитами

"Дизельный скандал" для немецкого автоконцерна Volkswagen может иметь еще большие последствия. Новые расследования американского министерства юстиции касаются вероятного банковского мошенничества и нарушений налогового законодательства, пишет «Немецкая волна» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Эту информацию подтвердил агентству Reuters источник, близкий к следствию. Для VW это грозит уплатой новых штрафов.

В результате проверки выяснится, вызванные ли во время финансирования автоконцерна убытки кредиторам через манипуляции VW. Также исследуется, нужно ли накладывать на концерн штрафы за налоговые льготы, полученные якобы за низкие показатели выхлопных газов. Представитель министерства отказался комментировать ситуацию, а в VW заявили, что концерн будет сотрудничать со всеми ответственными органами США.

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Новые расследования, по мнению WSJ, свидетельствуют о том, что США впервые со времени принятия в 1989 году применяют закон, направленный против регулярных банковских нарушений, за пределами финансового сектора. Закон позволяет при определенных условиях расследовать банковские мошенничества, совершенные за последние десять лет.