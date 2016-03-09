Автомобили с иностранными номерами заблокировали движение на украинско-словацкой границе (фоторепортаж)

В Закарпатской области около 100 автомобилей с иностранными номерами сегодня утром заблокировали движение на КПП «Ужгород» на украинско-словацкой границе.

Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель Общественной организации «Завтра» (Западноукраинская Ассоциация Владельцев ТРанзитных Авто), закарпатский журналист Павел Билецкий, поводом для акции блокирования стало сообщение Закарпатской таможни ГФС Украины в Закарпатской области от 4 марта, что справка с СТО о ремонте автомобиля больше не является основанием для отсрочки технического пересечения границы, которое является обязательным для автомобилей с иностранной регистрацией в соответствии со ст. 95 Таможенного кодекса Украины.

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По словам автовладельцев, раньше можно было показать справку с СТО о поломке машины или ДТП, и это давало право несколько увеличить 5-дневный срок между «пересечками», а якобы с 4 марта начала действовать новая норма, когда владелец авто должен уведомлять таможню в письменном виде о возникновении такой проблемы - еще до того, как началась «просрочка».

«Нынешней акцией мы в очередной раз пытаемся привлечь внимание к более глобальной проблеме – проблеме вынужденного пятидневного пересечения границы автомобилями с иностранной регистрацией, которые находятся на территории Украины. Это существенно осложняет жизнь тысячам граждан области, которые, согласно ст. 95 Таможенного кодекса Украины, ездят в режиме транзита, и поэтому вынуждены каждые пять дней ездить на так называемую «пересечку», - добавил Билецкий.

По его словам, активисты предлагают решить проблему одним из трех способов: увеличить до 10 дней срок пребывания на территории Украины для автомобилей с иностранной регистрацией; уменьшить пошлину и отменить акцизы на примере других государств (в Словакии - 400 евро, в Белоруссии - 500 долл.). «Еще один вариант - временный ввоз авто с иностранной регистрацией на год за деньги, что даст существенное наполнение бюджета Украины», - добавил Билецкий.

Он также уточнил, что соответствующие законопроекты разработаны, однако на них не обращают внимания законодатели. «Ни одна из многочисленных наших инициатив не получила одобрения ни в парламенте, ни в руководящих органах», - сообщил председатель ОО «Завтра».

По словам Билецкого, за несколько часов акции к активистам не подошел никто из руководителей таможни и властей Закарпатья.

Сейчас в блокировании КПП принимают участие около 100 автомобилей преимущественно словацкой, чешской и венгерской регистрации.

Из-за блокирования КПП «Ужгород» на украинско-словацкой границе пресс-служба Чопского пограничного отряда обратилась ко всем гражданам, которые планируют поездки в Словакию, выбирать для пересечения границы другие пункты пропуска.

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Справка УНИАН. 4 марта Главное управление ГФС в Закарпатской области информировало, что, согласно ст. 95 Таможенного кодекса Украины, установлены такие сроки транзитных перевозок в зависимости от вида транспорта: для автомобильного транспорта – 10 суток (в случае перемещения в зоне деятельности одной таможни – 5 суток).

В то же время, по информации отдела коммуникаций Главного управления ГФС в Закарпатской области, норма о необходимости письменного информирования таможенного органа о событии (аварии или действии обстоятельств непреодолимой силы), которое отсрочивает срок пересечения границы, действует с октября 2012 года.