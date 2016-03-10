Украина не будет блокировать транзит грузов через свою территорию – Пивоварский

Украина является надежным транзитным партнером и не будет блокировать транзит грузов через свою территорию, заявил министр инфраструктуры Андрей Пивоварский в ходе 12 международной конференции Dragon Capital.

«Украина - надежный транзитный партнер, и мы не будем блокировать транзит», - сказал министр, отвечая на вопрос о перспективах транзита грузов через территорию Украины в этом году.

Как сообщал УНИАН, после проведения двусторонних переговоров, с 25 февраля Украина и Россия разблокировали транзитные грузоперевозки по своим территориям, которые были заблокированы со второй половины февраля.

Тем не менее активисты заявили, что продолжат блокирование движения российских фур, несмотря на эти договоренности. В частности, об этом заявил лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок.

Ранее Национальная полиция Украины определила транзитные маршруты для проезда грузовых автомобилей из Российской Федерации. Так, маршруты предусматривают движение из/в Россию через два пункта пропуска в Сумской и Харьковской областях.

Предусмотрены также четыре маршрута через Беларусь, четыре – через Польшу, четыре – через Молдову, два – через Румынию, и по одному через Словакию и Венгрию.

Кроме того, Министерство внутренних дел Украины предлагает российским перевозчикам платное сопровождение по территории Украины в размере 1170 грн за одну фуру.