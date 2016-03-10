"Дизельгейт": глава американского подразделения Volkswagen уходит в отставку

Глава американского подразделения автоконцерна Volkswagen Майкл Хорн немедленно уходит в отставку, сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

"Обязанности Хорна будет временно исполнять Хайнрик Дж. Уобкен, недавно назначенный новым главой по североамериканскому региону и действующий председатель Volkswagen Group в Америке", - говорится в сообщении.

Скандал вокруг Volkswagen разгорелся после того, как американские власти обвинили автопроизводителя в том, что он оборудовал дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ.

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В Volkswagen заявили, что основная часть автомобилей с нарушениями в ПО находится не в США, а в Европе. По его данным, в мире около 11 миллионов машин с подобными дефектами, в том числе 8 миллионов в Евросоюзе, из которых 2,8 миллиона — в Германии.