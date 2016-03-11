Тендеры для строительства дорог будут проходить через электронную систему закупок ProZorro - Яценюк

15:13, 11 марта 2016
Транспорт/Связь
702

Премьер-министр отметил, что прозрачные тендеры при строительстве магистрали позволяют сэкономить порядка 30% стоимости проекта.

Фото УНИАН

Строительство дорог в Украине отныне будет проходить путем организации прозрачных тендеров с использованием инструментов электронной системы закупок ProZorro, сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе инспекции отремонтированной дороги Ивано-Франковск - Львов.

Как сообщает пресс-служба правительства, по словам Яценюка, использование прозрачных тендеров при строительстве этой магистрали позволило сэкономить порядка 30% средств, первоначально заявленных в смете проекта.

Читайте такжеЯценюк призвал контролировать эффективность электронной системы госзакупок ProZorro

"Так будет по каждому объекту, поскольку уже с 1 апреля будет работать новая система государственных закупок ProZorro, и все эти миллиардные средства пойдут через прозрачный механизм, чтобы компании, которые способны строить дороги, строили дороги для Украины", - подчеркнул Яценюк.

Он также напомнил, что дополнительным источником средств для строительства дорог станет предложенный им эксперимент по распределению половины сверхплановых доходов, полученных таможенными службами Львовской, Черновицкой, Волынской и Одесской областей. По словам Яценюка, на строительство дорог в эти регионы направляется порядка 1 миллиарда гривень.

"Чем меньше коррупции будет на таможне, чем больше будет детенизации и чем более прозрачные правила работы будут на таможнях, тем больше денег вы заработаете и вложите эти средства непосредственно в ремонт и восстановление дорог", - сказал Яценюк.

Он добавил, что отремонтированная дорога - это безопасность, а также экономия на топливе и ремонте автомобиля.

"Кроме того, дорога - это, в первую очередь, рабочие места, налоги, инфраструктура, это возможность для людей заработать и возможность для страны развиваться", - подчеркнул глава правительства.

Читайте такжеМинэкономразвития запустило обучающий курс для заказчиков в системе госзакупок Prozorro

Ранее премьер заявлял, что в планах правительства отремонтировать и построить в текущем году порядка 1700 километров дорог в стране. При этом министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский сообщал, что в текущем году на дорожные работы будет направлено порядка 20 миллиардов гривень, что в разы превышает аналогичные ассигнования прошлого года. Средства будут поступать из нескольких источников, включая программы международных финансовых организаций, общий объем которых составит порядка 4,5 миллиарда гривень.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter