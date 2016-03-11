Тендеры для строительства дорог будут проходить через электронную систему закупок ProZorro - Яценюк

Строительство дорог в Украине отныне будет проходить путем организации прозрачных тендеров с использованием инструментов электронной системы закупок ProZorro, сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе инспекции отремонтированной дороги Ивано-Франковск - Львов.

Как сообщает пресс-служба правительства, по словам Яценюка, использование прозрачных тендеров при строительстве этой магистрали позволило сэкономить порядка 30% средств, первоначально заявленных в смете проекта.

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"Так будет по каждому объекту, поскольку уже с 1 апреля будет работать новая система государственных закупок ProZorro, и все эти миллиардные средства пойдут через прозрачный механизм, чтобы компании, которые способны строить дороги, строили дороги для Украины", - подчеркнул Яценюк.

Он также напомнил, что дополнительным источником средств для строительства дорог станет предложенный им эксперимент по распределению половины сверхплановых доходов, полученных таможенными службами Львовской, Черновицкой, Волынской и Одесской областей. По словам Яценюка, на строительство дорог в эти регионы направляется порядка 1 миллиарда гривень.

"Чем меньше коррупции будет на таможне, чем больше будет детенизации и чем более прозрачные правила работы будут на таможнях, тем больше денег вы заработаете и вложите эти средства непосредственно в ремонт и восстановление дорог", - сказал Яценюк.

Он добавил, что отремонтированная дорога - это безопасность, а также экономия на топливе и ремонте автомобиля.

"Кроме того, дорога - это, в первую очередь, рабочие места, налоги, инфраструктура, это возможность для людей заработать и возможность для страны развиваться", - подчеркнул глава правительства.

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Ранее премьер заявлял, что в планах правительства отремонтировать и построить в текущем году порядка 1700 километров дорог в стране. При этом министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский сообщал, что в текущем году на дорожные работы будет направлено порядка 20 миллиардов гривень, что в разы превышает аналогичные ассигнования прошлого года. Средства будут поступать из нескольких источников, включая программы международных финансовых организаций, общий объем которых составит порядка 4,5 миллиарда гривень.