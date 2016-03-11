Яценюк обещает не тратить деньги на ямочный ремонт, а строить новые дороги

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк обещает не тратить бюджетные средства на ямочный ремонт дорог, а построить в ближайшем будущем новые магистрали в направлении Ивано-Франковск - Черновцы и Ивано-Франковск - Рахов.

Об этом Яценюк написал на своей странице в социальной сети Fаcebook после торжественного открытия отремонтированной дороги Ивано-Франковск - Львов.

«В прошлом году мы пообещали, что автодорога Ивано-Франковск - Львов будет. И она построена. Теперь мы говорим - будут следующие дороги: Ивано-Франковск - Черновцы, Ивано-Франковск -Рахов. Мы не будем размазывать сотни миллионов гривен на так называемый «ямочный ремонт». Задача - это строительство магистралей и восстановление общей инфраструктуры страны. И так, как нам это удалось сделать в Ивано-Франковской и Львовской областях, мы будем делать дальше по всей Украине», - написал Яценюк.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 марта, Яценюк находится с рабочей поездкой в Ивано-Франковской области. Его сопровождает министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский.

Ранее Пивоварский сообщил, что в текущем году Министерство инфраструктуры рассчитывает направить на дорожные работы порядка 20 млрд грн, причем средства будут поступать из нескольких источников, включая программы международных финансовых организаций, общий объем которых составит порядка 4,5 млрд грн.

Как подчеркнул министр, распределение средств будет оформлено несколькими решениями правительства. По информации Мининфраструктуры, финансирование будет направлено на несколько приоритетных проектов, а именно - участки дорог Киев - Харьков и Киев - Одесса (участки общей протяженностью порядка 148 км), дороги Карпатского региона, объекты по Львовскому региону, а также работы по восстановлению дорожной инфраструктуры восточных областей.

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Ремонт дороги Львов - Ивано-Франковск в прошлом году был проведен за счет средств госбюджета. Стоимость работ составила 449 млн грн. Всего в 2015 году на ремонт прикарпатских дорог было выделено 840,1 млн грн.