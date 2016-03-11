Насиров хочет разобраться с автомобилями на номерах соседних стран

Глава Государственной фискальной службы Роман Насиров выступает за законодательное урегулирование порядка нахождения на территории Украины автомобилей с иностранной регистрацией. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.

Глава ГФС отметил, что жители приграничных областей Украины, в особенности граничащих с Европейским Союзом, покупают автомобили за границей, заезжают в страну на основании временного ввоза, но не проходят перерегистрации авто.

«Все знают, что в приграничных областях огромное количество машин на номерах соседних стран. Это не значит, что каждый день к нам приезжает куча туристов из этих стран. Это значит, что жители приграничных областей выезжают, покупают машину и на основании временного ввоза заезжают», - сказал Насиров.

По его словам, чтобы отсрочить необходимый при этом вывоз автомобиля обратно заграницу, многие владельцы авто с иностранной регистрацией приобретают справки СТО о том, что автомобиль находится в ремонте, а также пытаются коррумпировать сотрудников таможен.

«Каждый раз, когда мы усиливаем работу в этом направлении, получаются забастовки… Стоило бы вернуться к этому вопросу и урегулировать его комплексно в законодательстве. Хотим ли мы разрешить такой временный ввоз? Это вопрос и фискальной политики, и регуляции рынка», - сказал Насиров.

Глава ГФС отметил, что существующая сейчас схема позволяет владельцам авто избежать уплаты налогов, взимаемых при перерегистрации автомобиля в Украине.

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Как сообщал УНИАН, 9 марта в Закарпатской области около 100 автомобилей с иностранными номерами заблокировали движение на КПП «Ужгород» на украинско-словацкой границе. Поводом для акции блокирования стало сообщение Закарпатской таможни ГФС Украины в Закарпатской области от 4 марта, что справка с СТО о ремонте автомобиля больше не является основанием для отсрочки технического пересечения границы, которое является обязательным для автомобилей с иностранной регистрацией в соответствии со ст. 95 Таможенного кодекса Украины.