Железнодорожники передумали повышать почти в два раза стоимость билетов на поезд Киев-Одесса

Стоимость билетов на фирменный поезд 1-го класса №106/105 "Черноморец" сообщением Одесса — Киев в связи с многочисленными обращениями общественности будет снижена с 27 марта в связи с изменением категорийности состава на "ночной скорый", тогда как ранее «Укрзализныця» анонсировала почти двукратное повышение цен на проезд в данном поезде в связи с повышением его категории и улучшением сервиса.

«В связи с многочисленными обращениями граждан и для обеспечения качественного обслуживания пассажиров, с 27 марта 2016 года фирменный поезд 1-го класса №106/105 «Черноморец» сообщением Одесса - Киев формирования регионального филиала ПАО "Укрзализныци" «Одесская железная дорога» будет курсировать как поезд категории «Ночной скорый», - сообщили в пресс-службе Одесской железной дороги.

Согласно сообщению, соответствующий аттестат и акт был предоставлен «Укрзализныцей» 10 марта 2016 года.

В пресс-службе подчеркивают, что разница стоимости проездных документов, оформленных по тарифу «ночной экспресс» с повышенным коэффициентом фирменности, к тарифу поезда «ночной скорый» будет возвращаться наличными по обращению пассажира по завершении поездки.

Что касается проездных документов, которые были оформлены пассажирами через интернет, разница стоимости будет компенсирована в претензионном порядке.

В пресс-службе добавили, что для получения разницы стоимости проезда пассажиру необходимо обратиться по завершении поездки в билетную кассу станции прибытия для оформления заявления на возврат средств.

В пресс-службе «Укрзализныци» УНИАН пока не смогли уточнить, на сколько снизится цена билета в связи с данными изменениями, пообещав предоставить комментарий в субботу, 12 марта.

Стоит также отметить, что в настоящее время в системе онлайн-бронирования и покупки проездных документов "Укрзализныци" невозможно приобрести или забронировать билеты на этот поезд, так как наличие этого состава, начиная с 27 марта, не отображается в списке.

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Как сообщалось, в конце февраля "Укрзализныця" сообщила о намерении с 27 марта существенно повысить стоимость проезда в популярных поездах 105/106 Одесса — Киев и № 91/92 Киев — Львов в связи с переводом составов в категорию "ночной экспресс".

«Укрзализныця» объясняла, что благодаря повышению категории этих поездов пассажиры получат улучшенный сервис, в составе экспрессов будут курсировать купейные и СВ вагоны, которые эксплуатируются не больше 10 лет.

Предполагалось, что стоимость проезда в купейном вагоне поезда № 91/92 Киев — Львов увеличится на 153 грн, в поезде № 105/106 Одесса — Киев — на 174 грн.

Вместе с тем "Укрзализныця" отмечала, что на указанных маршрутах остаются поезда, стоимость проезда в которых ниже, чем в ночных экспрессах.