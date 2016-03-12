Госсанэпидслужба упростила санитарный контроль в портах

По данным Минздрава, документ позволит упростить контрольные процедуры на практике, поскольку медицинский (санитарный) досмотр судов Главным управлением Госсанэпидслужбы на водном транспорте будет осуществляться только в случае получения информации от капитанов морских, речных судов или администрации порта о наличии среди членов экипажей, пассажиров, больных лиц и/или лиц, в отношении которых есть подозрение на инфекционную болезнь, имеющую международное значение, или о наличии переносчиков болезней; представления от должностного лица таможенного органа, которое определяет вид государственного контроля и форму его проведения, относительно осуществления медицинского (санитарного) досмотра судов; обращения капитана судна о выдаче свидетельства об освобождении судна от санитарного контроля или свидетельства о прохождении судном санитарного контроля.

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