Москаль предлагает увеличить срок пребывания в Украине авто на номерах соседних стран до года

Созданная главой Закарпатской областной госадминистрации Геннадием Москалем рабочая группа представителей собственников автомобилей с иностранной регистрацией и юристов Закарпатской таможни предлагает увеличить срок пребывания в Украине автомобилей с иностранной регистрацией до одного года с действующих ныне 5 дней.

Согласно сообщению на официальном сайте главы Закарпатской облгосадминистрации, с этой целью рабочая группа разработала соответствующий законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно особенностей временного ввоза гражданами-резидентами транспортных средств личного пользования на таможенную территорию Украины.

«Геннадий Москаль лично доставит законопроект в Верховную Раду Украины. Принятие наработанных рабочей группой изменений сможет решить проблему «пересечки», которая обострилась в Закарпатье», - сказано в сообщении.

В частности, согласно обнародованному на сайте отсканированному тексту законопроекта, временный ввоз гражданами-резидентами транспортных средств для личного пользования, которые классифицируются по товарным позициям 8702,8703, 8704 (общей массой до 3,5 тонн) 8711 согласно Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности и прицепов к ним товарной позиции 8716, разрешается на срок до одного года под письменное обязательство обратного вывоза при условии письменного декларирования в порядке, предусмотренном законодательством Украины для граждан.

В тексте пояснительной записки к документу подчеркивается, что сейчас срок вывоза транспортных средств, ввезенных с целью транзита, составляет 5 дней, если перемещение происходит в границах одной таможни, и 10 дней, если перемещение происходит в границах двух и более таможенных пунктов.

В сообщении отмечается, что основная цель законопроекта - привести украинское законодательство в соответствие с международными договорами, которые являются составной частью украинского законодательства, с учетом реальной экономической ситуации в Закарпатье и в Украине в целом.

"Все для решения проблемы «пересечки» сделано - четко, по пунктам и юридически грамотно. Теперь очередь за народными депутатами Украины, в первую очередь теми, которые избраны от Закарпатья. Пусть прекратят пиариться на этой теме и докажут, что действительно болеют за закарпатцев», - цитируется в сообщении слова главы Закарпатской облгосадминистрации.

Как сообщал УНИАН, 9 марта в Закарпатской области около 100 автомобилей с иностранными номерами заблокировали движение на КПП «Ужгород» на украинско-словацкой границе. Поводом для акции блокирования стало сообщение Закарпатской таможни ГФС Украины в Закарпатской области от 4 марта, что справка с СТО о ремонте автомобиля больше не является основанием для отсрочки технического пересечения границы, которое является обязательным для автомобилей с иностранной регистрацией в соответствии со ст. 95 Таможенного кодекса Украины.

11 марта Глава Государственной фискальной службы Роман Насиров выступил за законодательное урегулирование порядка нахождения на территории Украины автомобилей с иностранной регистрацией, так как существующая сейчас схема позволяет владельцам авто избежать уплаты налогов, взимаемых при перерегистрации автомобиля в Украине.

Глава ГФС отметил, что жители приграничных областей Украины, в особенности граничащих с Европейским Союзом, покупают автомобили за границей, заезжают в страну на основании временного ввоза, но не проходят перерегистрацию авто, а для того, чтобы отсрочить необходимый при этом вывоз автомобиля обратно заграницу, многие владельцы авто с иностранной регистрацией приобретают справки СТО о том, что автомобиль находится в ремонте, а также пытаются коррумпировать сотрудников таможен.