Антимонопольный комитет не увидел нарушений в тендере по закупке "Укрзализныцей" дизтоплива
АМКУ не удовлетворил жалобы участников торгов по закупке «Укрзализныцей» 100 тыс. тонн дизтоплива.
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) не удовлетворил жалобы участников рынка по поводу нарушения законодательства в ходе проведения акционерной компанией «Укрзализныця» тендера по закупке 100 тыс. тонн дизельного топлива для нужд железных дорог на текущий год.
В частности, по решению АМКУ постоянно действующая административная коллегия комитета по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере госзакупок 12 марта приняла решение отказать компании "Элемент Нафта" и одной из крупнейших сетей АЗС «Окко Бизнес Контракт» (г. Киев) в удовлетворении жалоб по поводу нарушения законодательства при проведении данного тендера.
Агентство УНИАН обратилось в пресс-службу "Укрзализныци" за комментарием относительно возобновления тендерной процедуры и ожидает ответа от железнодорожного ведомства в течение дня.
Как сообщал УНИАН, 23 февраля 2016 года входящая в украинскую финансово-промышленную группу компаний «Континиум» одна из крупнейших АЗС-сетей «Вог Аэро Джет», которая на протяжении последних нескольких лет является основным поставщиком нефтепродуктов для «Укрзализныци», в очередной раз выиграла тендер на поставку дизельного топлива для нужд железных дорог в этом году на сумму 1,4 млрд грн.
Стоимость конкурсного предложения «Вог Аэро Джет» по пяти лотам была самой низкой по сравнению с ценами других участников торгов, таких как «Укртатнафта», Торговый дом «Сокар-Украина», компания «Элемент Нафта», «Окко Бизнес Контракт», «Ольмира» и «Днепросбыт».
Компании-участники торгов - «Элемент Нафта» и «Окко Бизнес Контракт» - подали жалобы относительно результатов проведенных торгов и Антимонопольный комитет назначил их рассмотрение на 28 марта.
3 марта «Укрзализныця» обвинила АМКУ в срыве поставок топлива для железных дорог и призвала Антимонопольный комитет ускорить рассмотрение этих жалоб в связи с недостаточным запасом топлива. В частности, компания подчеркивала, что назначение АМКУ на 28 марта рассмотрения жалоб может привести к остановке поездов, поскольку существующего в отрасли запаса топлива хватит на 5 суток, в связи с чем "Укрзализныця" попросила АМКУ перенести рассмотрение жалоб на 4 марта.
В свою очередь, Антимонопольный комитет заявил, что обвинения «Укрзализныци» в срыве и блокировании комитетом топливного тендера безосновательны и сообщил, что рассмотрит эти жалобы в ближайшее время.