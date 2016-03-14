Антимонопольный комитет не увидел нарушений в тендере по закупке "Укрзализныцей" дизтоплива

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) не удовлетворил жалобы участников рынка по поводу нарушения законодательства в ходе проведения акционерной компанией «Укрзализныця» тендера по закупке 100 тыс. тонн дизельного топлива для нужд железных дорог на текущий год.

В частности, по решению АМКУ постоянно действующая административная коллегия комитета по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере госзакупок 12 марта приняла решение отказать компании "Элемент Нафта" и одной из крупнейших сетей АЗС «Окко Бизнес Контракт» (г. Киев) в удовлетворении жалоб по поводу нарушения законодательства при проведении данного тендера.

Агентство УНИАН обратилось в пресс-службу "Укрзализныци" за комментарием относительно возобновления тендерной процедуры и ожидает ответа от железнодорожного ведомства в течение дня.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля 2016 года входящая в украинскую финансово-промышленную группу компаний «Континиум» одна из крупнейших АЗС-сетей «Вог Аэро Джет», которая на протяжении последних нескольких лет является основным поставщиком нефтепродуктов для «Укрзализныци», в очередной раз выиграла тендер на поставку дизельного топлива для нужд железных дорог в этом году на сумму 1,4 млрд грн.

Стоимость конкурсного предложения «Вог Аэро Джет» по пяти лотам была самой низкой по сравнению с ценами других участников торгов, таких как «Укртатнафта», Торговый дом «Сокар-Украина», компания «Элемент Нафта», «Окко Бизнес Контракт», «Ольмира» и «Днепросбыт».

Компании-участники торгов - «Элемент Нафта» и «Окко Бизнес Контракт» - подали жалобы относительно результатов проведенных торгов и Антимонопольный комитет назначил их рассмотрение на 28 марта.

3 марта «Укрзализныця» обвинила АМКУ в срыве поставок топлива для железных дорог и призвала Антимонопольный комитет ускорить рассмотрение этих жалоб в связи с недостаточным запасом топлива. В частности, компания подчеркивала, что назначение АМКУ на 28 марта рассмотрения жалоб может привести к остановке поездов, поскольку существующего в отрасли запаса топлива хватит на 5 суток, в связи с чем "Укрзализныця" попросила АМКУ перенести рассмотрение жалоб на 4 марта.

В свою очередь, Антимонопольный комитет заявил, что обвинения «Укрзализныци» в срыве и блокировании комитетом топливного тендера безосновательны и сообщил, что рассмотрит эти жалобы в ближайшее время.