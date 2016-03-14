На ремонт дорог в этом году пойдет более 14 миллиардов гривень

Кабинет министров Украины одобрил выделение 14,2 млрд грн из разных источников на проведение ремонта и реконструкции автомобильных дорог страны в текущем году.

Соответствующее решение было принято в ходе внеочередного заседания правительства в понедельник, 14 марта.

«Это постановление, предусматривающее непосредственное выделение из госбюджета Украины 6,5 млрд грн, за исключением средств, которые поступят от международных финансовых организаций (МФО). Общий объем из этих источников – из госбюджета, МФО и местных бюджетов – 14,2 млрд грн. Принятие этого постановления означает, что мы запускаем процесс ремонта дорог и выводим технику для их ремонта», - сказал премьер-министр Арсений Яценюк, добавив, что данный документ будет подписан уже сегодня.

В свою очередь, присутствовавший на заседании министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский сообщил, что принятие этого постановления позволит вывести спецтехнику на дороги для проведения ремонтных работ уже с завтрашнего дня.

Он также отметил, что данное постановление одобрено Министерством финансов с некоторыми замечаниями, которые будут учтены Мининфраструктуры и «Укравтодором». В частности, это необходимость введения в текущем году независимой системы контроля за качеством проведения ремонтных работ на дорогах, а также внедрение как минимум десятилетней гарантии подрядчика на проведенные дорожные работы.

В свою очередь, в пресс-службе Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодоре") УНИАН сообщили, что предусмотренные в госбюджете на этот год средства на развитие дорожной отрасли в размере 6,57 млрд грн будут использованы не только на мелкий текущий ремонт и зимнее содержание автомобильных дорог, но и на комплексные дорожные работы, на научные исследования в области дорожного хозяйства.

В частности, основные расходы предполагается направить на текущий средний ремонт автодорог общего пользования - около 3,5 млрд грн, а также на текущий мелкий ремонт и эксплуатационное содержание дорог, которое включает зимнее содержание, выполнение мероприятий по безопасности дорожного движения, ликвидацию деформаций дорожного покрытия и прочее - 2,5 млрд грн.

Кроме того, в распределении бюджета на 2016 год заложены расходы на проведение научных исследований в области дорожного хозяйства в размере 26 млн грн.

В свою очередь, на финансирование совместных с международными финансовыми организациями проектов предусмотрено около 450 млн грн, а на погашение имеющейся кредиторской задолженности за выполненные в предыдущие годы работы - около 53 млн грн.

Помимо прочего, около 20 млн грн будет направлено на осуществление контроля состояния автомобильных дорог и качества дорожных работ.

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Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что в текущем году правительство планирует отремонтировать и построить 1700 км дорог, что составляет около 10% протяженности всех автомобильных трасс нашей страны. На эти цели Мининфраструктуры рассчитывало в текущем году направить 20 млрд грн.

По информации Мининфраструктуры, финансирование будет направлено на несколько приоритетных проектов, а именно - участки дорог Киев - Харьков и Киев - Одесса (участки общей протяженностью порядка 148 км), дороги Карпатского региона, объекты во Львовском регионе, а также на работы по восстановлению дорожной инфраструктуры в восточных областях страны.