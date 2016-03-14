Ночные "конкурсы" и засекреченные программы: СМИ рассказали о борьбе за должность главы аэропорта "Борисполь"

Как пишет Rupor.info, в борьбе за должность используют и "пресс-конференции сомнительных ассоциаций, и договорняки на высшем уровне, и мутные "открытые конкурсы" под покровом ночи".

По данным издания, по сравнению с показателем 2014 года доходы аэропорта увеличились на 70% и на 10%, по сравнению с утвержденным Кабмином финпланом на 2015 год. В 2015 г. аэропорт получил 859 млн грн прибыли против 138 млн грн убытка за 2014 год.

Однако, как пишет издание, несмотря на позитивные показатели деятельности "Борисполя" и предложенный план развития госпредприятия, Мининфраструктуры объявило кадровый конкурс на должность директора аэропорта.

"Результаты просто шокировали: конкурс был проведен Мининфрастуктуры непрозрачно, критерии отбора министерство не обнародовало. Даже конкурсные предложения "лучших кандидатов" из когорты бывших руководителей аэропорта оказались засекреченными", - рассказывает издание.

Отмечается, что "конкурс проводился ночью, без представителей СМИ и народных депутатов, а "победитель» конкурса Юрий Солончук не представил программу развития аэропорта".

Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции обратился к руководству правительства не спешить с назначением, учитывая сомнительный отбор.

"Упомянутый Юрий Солончук на протяжении многих лет работал при поддержке разных влиятельных лиц прошлой власти – Николая Рудьковского, Анатолия Засухи, Бориса Кауфмана, Леонида Черновецкого, Владимира Сивковича и конечно же непосредственно "семьи" Януковича. А сегодня, по слухам, на него делают ставку в АП. Поэтому возвращение выпускника Московского автомобильно-дорожного института Солончука на должность главы "Борисполя" готовили не один месяц, в том числе и с помощью сомнительных общественных организаций", - добавили в издании.

Отмечается, что "на сцене появилась некая "Ассоциация предприятий авиационной отрасли Украины" во главе с экс-главой Госавиаслужбы Николаем Марченко, в которую входят 9 компаний.

Как уточняет издание, одна из компаний подозревалась в транспортировке небольших партий наркотиков и внесена Еврокомиссией в "черный список", запретив полеты над территорией Евросоюза. Другие компании - малоизвестны не только пассажирам, но и игрокам рынка. Однако все компании имеют долги перед аэропортом "Борисполь"