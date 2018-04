Стартапы. Спасут ли они украинскую экономику

«Для начинающих стартаперов, заинтересованных в создании собственного дела, приведу занимательную статистику – 98%, а то и все 99% стартапов погибают. Зато те, кто выживают и вырастают, могут заработать миллионы и даже миллиарды, - отметил успешный предприниматель и один из ведущих украинских экспертов в отрасли финтеха (технологических проектов в области финансовых сервисов) Юрий Чайка. – Однако, по моему мнению, лучше создать стартап и прогореть, чем работать на заводе».

Юрий Чайка, с которым мы встретились, чтобы обсудить украинские стартапы, готов на эту тему говорить часами. У него за плечами - 25-летний опыт работы в данной отрасли и множество успешных проектов.

Свое первое дело Чайка открыл еще в далеком 1990 году, через 3 месяца после прихода из армии, когда жизнь поставила его на распутье. «Я неделю посидел и придумал телефонную службу знакомств, которая успешно проработала около двух лет (в то время интернета еще не было). Проект запустили с напарником примерно через месяц после того, как появилась идея. Начального капитала не надо было. Мы лишь арендовали в вечернее время комнату во Дворце культуры и дали маленькое объявление. Звонки не прекращались, трубку нельзя было положить – столько их было. Это был первый мой стартап», - поделился своей историей Чайка.

Первый месяц новоиспеченные предприниматели расширяли базу данных клиентов в зависимости от возраста и других критериев. После чего, когда в службу знакомств поступали звонки, за одну оплату они выдавали 10 номеров потенциальных собеседников с учетом заявленных пожеланий. «Тогда мы ввели, может быть, первые скретч-карты - запечатывали карточки бумагой, под ними писали код, сверху бумажкой заклеивали, и через киоски продавали. Они тогда стоили 7 рублей», - рассказал Чайка.

Вскоре после запуска проекта предприниматели вышли в прибыль и стали зарабатывать в месяц втрое больше своих родителей. Но испытание «медными трубами» партнерам выдержать не удалось – когда дела пошли в гору, и они решили расширять бизнес в столице, возникли внутрикорпоративные проблемы, и служба знакомств прекратила свое существование. «Каждый начал тянуть на себя, и бизнес пришлось закрыть», - с досадой отметил Чайка.

Однако долго сидеть без дела он не стал. После своего первого удачного опыта Чайка в 1993 году открыл новый бизнес - систему видеонаблюдения и навигации, который работает до сих пор и с которого уже пошли другие IT-проекты.

«Правильно ли я понимаю, что стартап не обязательно должен быть в сфере IT?», - спрашиваю у Чайки.

«Конечно! Стартап – любое новосозданное предприятие, будь то косметический салон, ресторан или спортклуб, - лишь бы они привносили в отрасль что-то новое и решали существующие проблемы. То, что слово «стартап» ассоциируется со сферой IT, связано с тем, что в постиндустриальную эпоху информационные стартапы более востребованы, инновационны, их можно масштабировать на весь мир», - пояснил Юрий.

В целом его «бизнес-копилка» на данный момент насчитывает порядка 20 стартапов, из которых лишь 5, по скромным оценкам предпринимателя, были по-настоящему успешными. Прежде всего, основное внимание заслуживают именно его финансово-технологические проекты: первые в мире электронные деньги, ставшие прототипом таких известных платежных систем, как Yandex и Qiwi, первые в Украине платежные терминалы, агрегатор платежных сервисов INTERKASSA, который предлагал клиенту порядка 20 способов оплаты онлайн-покупки, платежные системы MoneХy, получившие первую в Украине лицензию на эмиссию электронных денег, и мобильный кошелек MobiPay – сервис, позволяющий осуществлять денежные переводы со смартфона в пару кликов. «Между тем, параллельно было еще штук 15 разных бизнесов, которые не пошли», - рассказал Чайка.

«Я вижу по своему опыту, что я - вечный стартапер. Когда проект вырастает, им уже неинтересно заниматься. Я его продаю и создаю новый. Очень интересно создавать бизнес «с нуля», - отметил Юрий, комментируя свои проекты. - Длительное время заниматься одним проектом не интересно - лет наверно 5-7».

После продажи бизнеса у предпринимателя освобождаются определенные финансовые ресурсы, и он зачастую инвестирует их в другие стартапы. Однако венчурные инвестиции – слишком рискованный бизнес, поэтому нередко затраты не окупаются и деньги прогорают.

«Я сам инвестировал более 10 проектов - от 20 до 150 тысяч в среднем. Но глянул недавно, что ни один из этих них не вырос и, похоже, так и не вырастет, и все инвестиции были потеряны. В данном случае я сам рассматривал группы и людей, играл в «верю - не верю», - рассказал Чайка, добавив, что финансирование через определенные инвестиционные сообщества способно значительно сократить риск прогорания. К примеру, через объединение бизнес-ангелов (частных венчурных инвесторов) UAngel. Однако даже с использованием экспертной помощи при выборе объектов для инвестирования от неудачи не застрахован никто.

Инвестор из Силиконовой долины

«Главное отличие между опытными и неопытными инвесторами – не количество сделок, не опыт и даже не успех, потому что успех иногда бывает случайностью. Можно один раз сыграть в лотерею и сразу же выиграть, а можно играть всю жизнь и не выиграть никогда. Инвесторы опытные – это те люди, которые не ищут гениальную идею. Это те люди, которые лучше неопытных инвесторов осознают, у кого есть больший шанс – не гарантия – на успех. Он есть у команд, которые заточены под бизнес, рост», - об этом корреспонденту УНИАН рассказал известный в Силиконовой долине инвестор, предприниматель и ментор Игорь Шойфот в ходе беседы по Skype.

При этом Шойфот добавил, что более опытный инвестор всегда хочет видеть, как команда самостоятельно решает свои проблемы, воспринимая инвестора как вторичный фактор своего успеха. «Каждый раз, когда к нам приходит предприниматель и заявляет: «Дайте мне миллион», он сам того не осознавая говорит: «У меня есть идея и я хочу, чтобы ты рискнул вместе со мной. Но мой риск - это просто потраченное время, за которое я еще буду выплачивать себе зарплату из твоего кармана, а твой риск – деньги». Это не самое заманчивое предложение», - поясняет он.

Рассказывая об общем механизме инвестирования стартапов, Шойфот поведал, что на начальном этапе стартап финансирует так называемая группа «3F»: Friends, Family, Fools (друзья, семья, дураки). При чем «дураками» эту группу называют потому, что на этой стадии слишком велик риск, что средства инвесторов попросту прогорят. Как правило, они вкладывают незначительную сумму, измеряющуюся десятками тысяч долларов, и у маленькой команды, обычно состоящей из двух-трех человек, появляется прототип продукта, который впоследствии можно демонстрировать более крупным инвесторам. На следующем уровне, имея прототип, команда выходит из семейного круга, и представляет его своим потенциальным инвесторам – как правило, бизнес-ангелам. Инвесторы задают стартаперам множество профессиональных вопросов и по итогам своеобразной игры в «верю-не верю» вкладывают свои средства в команду.

После того, как продукт уже добился определенного успеха, команда может рассчитывать на инвестиции небольших венчурных фондов, которые обычно предоставляют от 250 тыс. до 1 млн долл. Далее уже идут более типичные венчурные фонды, которых большинство, готовые вкладывать от 1 до 10 млн долл. Есть также фонды поздних стадий, которые инвестируют десятки и даже сотни млн долларов - Sequoia, IVP, Kleiner Perkins.

Но всем начинающим предпринимателям стоит понимать, что инвесторов в Украине мало, а поэтому, фокусируясь исключительно на поиске денежных средств и забывая об основной идее своего бизнеса, можно легко потерпеть неудачу. «Если в Сан-Франциско, городе с населением менее 1 млн человек, насчитывается порядка 26 тысяч бизнес-ангелов, то в Украине с более чем 40 миллионным населением проблематично найти даже 100», - добавил Шойфот.

«Очевидно, что на начальном этапе развития своего бизнеса стартап испытывает острую нехватку финансовых ресурсов и занимает непрочное положение на рынке. Тем не менее, стартапы создают конкуренцию крупным корпорациям. В чем же основной секрет их успеха?», - спрашиваю я.

«В постиндустриальной эпохе железки, механика и ручная работа становятся второстепенными. На первое место выходят сервис, идеи, умение, обслуживание, инновации, и поэтому стартапы побеждают. Они ни к чему не привязаны – к каким-то клиентам, каналам сбыта, которые привыкли к чему-то, чего нельзя изменить», - поясняет Шойфот.

В качестве примера он привел американскую корпорацию Xerox – один из мировых лидеров в отрасли печати и управления документами. Она продавала огромные по размеру машины стоимостью 10-20 тыс. долл. за единицу. Компания стала настолько успешной, что практически во всех языках мира появился глагол «ксерокопировать» по аналогии с названием бренда. Однако на данный момент она полностью вышла из ксерокопировального бизнеса и по причине отсутствия инноваций. Все предложения сотрудников компании – цифровой интерфейс, мини-ксерокопировальные машины стоимостью раз в 100 дешевле - руководство даже не рассматривало, поскольку за бизнесом огромных машин стояли крупные поставщики и многомиллионные контракты. В итоге мини-ксероксы продавали (хотя не они их изобрели) небольшие японские компании Konica и Epson, которые мгновенно обрели популярность и разрушили бизнес некогда великой корпорации, резюмировал Шойфот.

Именно поэтому инновационность стартапов является их основным преимуществом на рынке. В то же время, главным идейным вдохновителем и организатором создания стартапа не обязательно должен быть инженер.

«Как правило, стартап инновационный в сфере технологий по своей природе требует каких-то технологических знаний. Но, в принципе, чтобы быть хорошим водителем, не обязательно быть механиком. Насколько я знаю, никто из знаменитых гонщиков не является выдающимся механиком. То есть, это - очень разные вещи. Но чтобы стать хорошим гонщиком, вам нужен механик, поэтому вы должны найти кого-то, кто в этом соображает», - образно выразил свою мысль Шойфот.

Трудности украинских стартаперов

Чтобы глубже вникнуть в суть понятия «стартап», корреспондент УНИАН пообщался со стартапером, прошедшим путь от зарождения идеи до ее реализации в нескольких странах мира, – основателем украинского сервиса поиска локальных и онлайн-репетиторов Preply Кириллом Бигаем.

«Стартап - это, прежде всего, перспективный бизнес в какой-либо отрасли, который на ранних этапах растет чрезвычайно быстрыми темпами – около 20-30% в месяц, что в десятки раз превышает темпы роста обычного классического предприятия. Как правило, причиной такого бурного роста являются инновации в технологиях или бизнес-моделях», - отметил Бигай.

Создание стартапа – непрерывный процесс поиска: правильной бизнес-модели, прототипа, партнеров. На этом пути предприниматели нередко совершают массу ошибок, среди которых - неправильно выбранное направление (работающий продукт в 99% случаев отличается от своей начальной идеи) и внутрикорпоративные проблемы, когда команда не сходится во мнениях или начинает делить шкуру неубитого медведя в желании получить больше прибыли. Кроме того, эксперты выделяют также такие проблемы, как изменения в законодательстве и расфокусировка предпринимателя, когда он берется за несколько проектов одновременно и в итоге не уделяет должного внимания ни одному из них.

Отвечая на вопрос о личном опыте создания стартапа Preply, который привлек около 300 тысяч долл. инвестиций, Бигай отметил сложность ведения бизнеса в Украине по сравнению с другими европейскими странами и США.

Статус страны с самым благоприятным климатом для развития стартапов по праву достался США, которые уже около 100 лет инвестируют в технологический бизнес. Американская юридическая база максимально благоприятна для развития предпринимательства. Но и европейские страны не отстают от мирового гегемона. Например, Ирландия предоставляет очень выгодные условия по налогообложению, поэтому такие сервисы как Google, Amazon, Facebook открыли свои главные офисы именно в Дублине. В то же время, в Великобритании действует госпрограмма, согласно которой государством покрывается 90% неудачных инвестиций, совершенных инвестором на ранней стадии развития предприятия.

В Украине подобных программ нет и в ближайшее время не предвидится. Государственные органы поддерживают отечественные предприятия лишь на словах, а на деле силовики устраивают обыски и творят произвол, изымая сервера компаний, тем самым нанося им непоправимые убытки. Согласно оценкам представителей IT-отрасли, в результате обысков и изъятия серверов предприятия этой сферы в прошлом году потеряли порядка 10-15 млн долл. Подобные противоправные действия отрицательно влияют на инвестиционную привлекательность Украины.

Век живи, век учись

К слову, со всеми спикерами корреспондента УНИАН познакомил глава правления «Правэкс-банка» Тарас Кириченко, активно интересующийся развитием перспективных IT-проектов. «Я уверен в украинских стартапах», - оптимистично заявил он.

В данный момент Кириченко занимается развитием Центра поддержки и развития инновационного предпринимательства на базе библиотеки Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (КНУ).

«Сейчас есть фантастический проект, называется California in Ukraine на базе библиотеки КНУ. Он еще широко не анонсирован. Планы огромные, и ректор их поддерживает, библиотека их поддерживает. Когда в центре города появится возможность прийти и бесплатно получить знания, опыт, пообщаться с себе подобными - это будет именно тот элемент инфраструктуры, который нужен. Более того, этот проект будет отличаться бесплатным доступом для тех ребят, у которых нет денег», - сообщил он.

Идея проекта - Шойфота, который станет председателем Совета директоров данной организации, а основное управление возьмет на себя гендиректор корпорации «Научный парк «Киевский университет им. Т.Г. Шевченко» Виталий Чернюк, с которым также удалось побеседовать, и который рассказал много интересных фактов о развитии проекта.

По словам Чернюка, California in Ukraine намерены поддержать такие лидеры украинской ИКТ-отрасли, как гендиректор оператора «Киевстар» Петр Чернышев, управляющий партнер компании Listex Захар Дехтярь, основатель крупного билетного оператора – компании Karabas.com Максим Плахтий, гендиректор инновационной платформы Startup Network Игорь Сорока, основатель и исполнительный директор бизнес-инкубатора Be Next IT Игорь Пеер, председатель совета директоров профильного сообщества бизнес-ангелов Uangel Наталья Березовская, а также ряд других.

«Кое-кто инвестирует, например, Захар Дехтярь. Он реально инвестирует, помогая закупать всевозможное оборудование и системы видеонаблюдения. С остальными пока идут переговоры. Они выразили свою заинтересованность устно и готовы подключиться», - сообщил Чернюк.

В то же время, Шойфот намерен заручиться поддержкой таких мировых лидеров IT-отрасли, как Intel, Cisco, Microsoft, Hewlett-Packard, Ericsson, Schneider Electric, Mastercard. Поэтому проект планируется масштабный.

«Будут отбираться лучшие команды-стартапы не только из киевского университета, но и по всей Украине. А далее будет реализовываться определенная акселерационная программа - по продвижению проектов, обучению, выведению на другой уровень. Более того, это - общенациональная программа», - рассказал Чернюк.

В Киеве уже долгое время существует множество платформ, объединяющих юных стартаперов, таких как Часопыс, iHub, арт-завод Платформа, но проект California in Ukraine будет выделяться на их фоне тем, что он совершенно бесплатен.

«Всех участников мы будем тщательно отбирать на основе того, что они должны быть молодыми, интересными людьми со стартаперскими проектами. Мы привлечем большое количество успешных инвесторов и предпринимателей, которые будут помогать им совершенно за бесплатно строить бизнес. Будем проводить программы обучения с использованием лекций блестящих звезд мирового стартаперства, таких как Илон Маск, Марк Цукерберг, Рид Хоффман, - сообщил главный идейный вдохновитель проекта Шойфот. - Я бы очень хотел, чтобы моя родная Америка, в которой я уже 20 лет живу, помогла. Я уже начал разговаривать с нашим посольством, пытаюсь их убедить. Посмотрим, первые отзывы были очень положительными. Есть мысли обратиться в немецкое посольство».

Пилотный запуск проекта на базе библиотеки КНУ планируется в конце марта – апреле этого года, после чего организаторы намерены расширить бизнес в Одессе, Днепропетровске и Харькове.

Создание подобных проектов помогает молодым предпринимателям получить свободный доступ к инфраструктуре, инвесторам, менторам, программистам, коллегам, конкурентам, и позволяет им максимально эффективно превращать конструктивные идеи в бизнес. А это, в свою очередь, максимально положительно влияет на развитие малого и среднего бизнеса в Украине и, как следствие, украинскую экономику в целом.

Грядущие перспективы

Все успешные украинские предприниматели отмечают ряд проблем, тормозящих развитие отечественного бизнеса.

Сместив центр ориентации на развитие малого и среднего предпринимательства, Украина сможет достигнуть множества благ и повысить свою инвестиционную привлекательность. Появление новых предприятий подразумевает создание рабочих мест, увеличение поступлений налогов в бюджет, и, как следствие, улучшение качества жизни украинцев. Однако трудно говорить о всех этих положительных тенденциях, беря во внимание тот факт, что предприниматели не хотят регистрировать свой бизнес в Украине.

Все ведущие «украинские» IT-компании, получившие мировое признание и привлекшие многомиллионные инвестиции, имеют свои центры исследования и развития в нашей стране, но зарегистрированы они в Европе или США. К примеру, EPAM и Intetics имеют главные представительства в США, Luxoft – в Швейцарии, Ciklum – в Дании и т.д. Происходит это потому, что украинский бизнес – совершенно непривлекателен для крупных мировых инвесторов в силу незащищенности инвестиций и прав акционеров, несовершенной судебной системы и законодательства, которое не стимулирует развитие малого и среднего бизнеса, а также тотальной коррупции на всех уровнях власти.

«Стартапы, когда привлекают инвестора, понимают, что в украинскую компанию он не захочет войти. Нередко возникает ситуация, когда разработчики находятся в Украине, а руководящий офис - в Америке или Европе из-за того, что разработчики здесь и дешевле, и свои. В данной ситуации стартапы все равно считаются украинскими. Но постепенно они становятся американскими или европейскими. Таким образом, большая часть мозгов утекает на Запад. Выгоды для государства в этом нет», - прокомментировал сложившуюся ситуацию Юрий Чайка.

Тем не менее, главное - делать первые шаги на пути к улучшению. Чайка не теряет надежды на позитивные изменения в нашем государстве, и его оптимизм передается и нам. «Польша тоже только лет через 5 увидела первые результаты после революции. Может быть, Украина пойдет тем же путем, и через несколько лет начнется бурный рост. Будем считать, что слом у нас произошел только сейчас», - резюмировал он.

Ведущие мировые IT-корпорации - Google, Apple, Microsoft, Facebook – тоже начинали с малого. Все они когда-то были небольшими стартапами, которые позволяли своим клиентам решать определенные жизненные вопросы. К примеру, Google решил проблему быстрого, точного поиска нужной информации, Facebook – стал мощнейшим средством коммуникации, а Apple создал ряд инновационных продуктов, начиная от первых ПК и заканчивая удобными смартфонами. Все стартапы по своей сути являются крайне незначительными предприятиями, однако в своей совокупности они оказывают огромное влияние на ВВП.

Несмотря на все вышеупомянутые проблемы, на непростую экономическую ситуацию в стране и тотальное обеднение населения, сфера информационных технологий продолжает двигаться вперед, ежегодно наращивая темпы. В 2015 году она продемонстрировала 30% прироста, составив порядка 3% ВВП. Более того, в прошлом году Украина поднялась на 10 позиций в ежегодном глобальном рейтинге Всемирного экономического форума и заняла 71 место по уровню технологического развития из 143 возможных. Динамичный рост количества перспективных украинских стартапов привлекает внимание международных инвесторов. Если в 2014 году общий объем инвестиций в их развитие составил около 22 млн долл., то уже в 2015 же году, по предварительным оценкам украинских инвесторов, данный показатель увеличился в несколько раз – до 100 млн долл.

Кстати, последний пример. В начале марта текущего года украинский туристический стартап TRIPMYDREAM победил в финале международного стартап-конкурса Seedstars Summit 2016 в Лозанне (Швейцария), и в качестве приза получил возможность привлечения инвестиций в размере 500 тыс. долл. от lastminute.com group.

«Ключевое - не деньги, а возможность получить доступ к рынкам, ресурсам и технологиям, точно также, как и возможность применения нашей технологии в качестве дополнительной ценности к уже существующим популярным тревел сервисам. Мы получили еще большую уверенность в том, что делаем нужный для рынка продукт», - прокомментировал результаты своей победы один из основателей стартапа Тарас Полищук.

Суть проекта TripMyDream заключается в поиске самых выгодных предложений по перелету и проживанию под заданный бюджет. Согласно замыслу создателей, сервис подбирает лучшие направления, анализирует и выдает самые дешевые рейсы и варианты проживания с учетом пожелания пользователя.

«В Украине – одна из сильнейших IT-отраслей в мире. У нас очень много талантливых ребят, которые умеют добиваться поставленных целей. Все, что вам нужно, - это верить в себя и в продукт, который вы делаете», - подчеркнул Полищук.

Надежда Бурбела (УНИАН)