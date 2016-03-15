У Яценюка обещают "открытое небо" с Евросоюзом до конца года

Кабинет министров Украины намерен до конца 2016 года подписать Соглашения о совместном авиационном пространстве («открытом небе») между Украиной и Европейским Союзом.

Об этом говорится в Программе действий правительства на 2016 год, опубликованной на веб-портале правительства.

Согласно документу, ответственными за подписание соглашения являются Министерство инфраструктуры и Министерство иностранных дел.

В программе отмечается, что это приведет к либерализации рынка авиационных перевозок с ЕС, техническому и технологическому совершенствованию аэронавигационной системы страны, а также повышению пропускной способности воздушного пространства Украины.

Как сообщал УНИАН, в мае 2015 года президент Украины Петр Порошенко своим распоряжением уполномочил министра инфраструктуры Андрея Пивоварского подписать Соглашение между Украиной и Европейским Союзом и его государствами-членами о совместном авиационном пространстве ("открытом небе"). Руководство Мининфраструктуры неоднократно заявило, что соглашение будет подписано до конца 2015 года. По словам Пивоварского, подписание Соглашения невозможно без решения спора между Великобританией и Испанией касательно Гибралтара, и Украина не имеет права самостоятельно принимать какие-либо односторонние решения в данном направлении. Вопрос определения этой территории обсуждается европейской и украинской сторонами с июня 2014 года. При этом в остальной части соглашение было парафировано еще в 2013 году.