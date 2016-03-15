Почти 300 инвесторов подали коллективный иск к Volkswagen на €3,3 миллиарда

К немецкому автопроизводителю Volkswagen подан иск на €3,3 млрд в связи с сокрытием компанией информации о вредных выхлопах дизельных моделей, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg. Агентство отмечает, что это крупнейший иск в Германии после серии исков, поданных в США.

Истцами по делу выступают 278 институциональных инвесторов со всего мира, сказал Bloomberg по телефону юрист Андреас Тильп. Он отметил, что в иске, поданном в городе Брауншвейг, утверждается, что VW не опубликовала своевременно информацию о скандале с выхлопными газами.

Юрист пояснил, что компания-ответчик отказалась обсуждать с инвесторами досудебное урегулирование и не будет применять стратегию защиты, основанную на сроках исковой давности.

По словам Тильпа, истцами являются инвестиционные компании и подразделения из Австралии, Австрии, Германии, Канады, Дании, Франции, Италии, Японии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Великобритании, США и Тайваня. Среди них 17 немецких компаний по управлению инвестициями, страховые фирмы, а также один из крупнейших американских пенсионных фондов — Система пенсионного обеспечения госслужащих Калифорнии.

Тильп добавил, что с его юридической конторой ведут переговоры еще 20 институциональных инвесторов, которые хотят подать к VW еще один иск на сумму свыше €1 млрд.

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В прошлом году Volkswagen признался, что на машинах с дизельными двигателями было установлено программное обеспечение, которое позволяло обходить проверки на содержание вредных выбросов в выхлопных газах. Как заявил на прошлой неделе представитель суда в Брауншвейге, они получили уже 65 исков в связи с этим скандалом.

Компании также грозят множество исков в США и уголовные расследования в нескольких странах, напоминает Bloomberg. В США VW может быть оштрафована​ на $18 млрд.