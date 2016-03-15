Украинские дороги до конца года могут стать платными для фур весом более 12 тонн

Кабинет министров Украины с целью создания дополнительных источников финансирования дорожного хозяйства предлагает до конца текущего года внедрить на автомобильных дорогах государственного значения систему сбора платы за проезд с транспортных средств массой более 12 тонн.

Об этом говорится в Программе действий правительства, опубликованной на сайте Кабмина.

Как отмечается, для внедрения такой системы необходимо внести изменения в некоторые законодательные акты Украины, а также в Бюджетный кодекс Украины. Ответственным за выполнение этой задачи является Министерство инфраструктуры.

Согласно документу, внедрение платы за проезд автотранспорта весом более 12 тонн позволит обеспечить дополнительные поступления в госбюджет для выполнения ремонтно-строительных работ на автомобильных дорогах общего пользования, а также повысить безопасность и конкурентоспособность национальной сети автомобильных дорог госзначения с целью привлечения транзитных грузопотоков.

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Как сообщал УНИАН, согласно проекту Дорожной карты развития дорожной отрасли на период 2015-2017 годов, Министерство инфраструктуры Украины в 2016 году запланировало повысить ставку акциза на топливо, а в 2017 году – ввести плату за проезд грузового транспорта весом более 12 тонн.

В октябре 2015 года Кабинет министров Украины запретил движение транспортных средств фактической массой более 40 тонн и контейнеровозов свыше 46 тонн дорогами общего пользования при перевозке делимых грузов.

Процедура весового контроля была введена в 2007 году. Из-за отсутствия контроля за работой весовых пунктов данная процедура превратилась в дополнительную коррупционную схему и не выполняла своих функций по контролю за перегрузом транспорта. К тому же, имело место выборочное использование штрафов предыдущим правительством против свободных перевозчиков, конкурирующих с подконтрольными властям компаниями.

С идеей возвращения весового контроля на дорогах Украины в марте 2015 года выступил министр инфраструктуры Андрей Пивоварский. По его словам, отсутствие весового контроля является главной причиной ухудшения состояния украинских дорог, а самой дорожной отрасли наносятся многомиллиардные убытки.

Как отметил глава дорожного департамента Министерства инфраструктуры Украины Роман Хмиль, более 30% грузового транспорта передвигается по украинским дорогам с превышением допустимых весовых норм.

Весовой контроль был отменен с августа 2014 года, после принятия Кабмином моратория на проверки всех предпринимателей, в том числе автоперевозчиков. В январе мораторий был продлен до конца первого полугодия 2015 года, затем в июне Кабмин продлил этот его действие до конца 2016 года.