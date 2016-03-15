В дилерской сети ZAZ отмечается высокий спрос на модели с заводским ГБО!

Но уже сейчас можно говорить о том, что клиенты ждали такую модификацию. Лучшим свидетельством этого является по-настоящему высокий спрос на модели Sens, Lanos пикап и VIDA именно с газбалонным оборудованием.

Такую реакцию покупателей на предложение от украинского производителя несложно было предугадать. Сейчас, когда стоимость литра бензина часто заставляет владельцев думать «выезжать или не выезжать», возможность экономить более чем в два раза на стоимости литра топлива - очень привлекательное предложение. При этом, кроме очевидной экономии, установленное в заводских условиях ГБО и настройка автомобилей уже на конвейере для работы на сжиженном газе, как минимум, гарантирует надежную и безотказную работу силовых агрегатов. Еще одно из очевидных преимуществ: гарантия от производителя, которая обычно, при установке ГБО «в гараже», прекращает действие.

Сейчас, для удовлетворения спроса клиентов на автомобили модельного ряда ZAZ, в дилерской сети доступны все возможные модификации. Что же касается главного и определяющего фактора, который влияет на окончательное решение о покупке, а именно цены, то на рынке новых автомобилей предложение на модели ZAZ Sens, ZAZ Lanos пикап и ZAZ VIDA выглядит очень привлекательно.

Так, к примеру, компактный седан ZAZ Sens, о преимуществах которого вряд ли стоит лишний раз напоминать, с установленным на заводе ГБО, способный работать на голубом топливе стоит 181 300 грн. за комплектацию Standard+.

Второй представитель модельного ряда Запорожского Автомобилестроительного Завода – седан ZAZ VIDA, который также доступен с заводским газобалонным оборудованием благодаря относительно невысокой стоимости сжиженного газа также позволит своему владельцу экономить значительные средства при заправке. Стоимость ZAZ VIDA седан в комплектации Comfort с ГБО составляет 281 750 грн.

Представитель сегмента легкой коммерческой техники, которую часто выбирают для решения задач по доставке грузов или развозке товаров в пределах города или пригорода - ZAZ Lanos пикап. Заводское газобалонное оборудование, установленное на развозной фургон, сможет сохранять еще больше средств для своего хозяина. Тем более, что сейчас стать владельцем легкого коммерческого автомобиля можно за 222 950 грн., а главное преимущество станет заметно с первых километров пробега, особенно с учетом стоимости бензина.

Стоит сказать несколько слов о самом газобалонном оборудовании. Чтобы обеспечить действительно надежную работу всех компонентов автомобиля и в первую очередь силового агрегата и трансмиссии, поставщиком газобалонного оборудования была выбрана итальянская компания BRC. Один из лидеров по производству ГБО предлагает решение для большинства существующих сейчас моделей различных автопроизводителй, которые выбирают именно BRC за безупречное качество. Компания BRC Gas Equipment является всемирно известным производителем газобаллонного оборудования с историей, насчитывающей более 30 лет. По информации производителя, на сегодняшний день доля BRC на мировом рынке составляет более 17%. Это значит, что ГБО BRC устанавливается практически на каждый пятый автомобиль, который переоборудуется под работу на газе.

Комплект газового оборудования, устанавливаемый на модели ZAZ – это оборудование четвертого поколения, соответствующее нормам токсичности Евро 5. А среди других безусловных преимуществ именно этого оборудования является бинарная система подачи топлива - газ/бензин. Это значит, что бинарная система двухтопливная, систему с единым (штатным) контроллером, в котором заложены две программы управления, обеспечивающие возможность работы двигателя как на бензине, так и на газе. Обычно, при установке ГБО на автомобиль устанавливается дополнительный блок управления, который может конфликтовать с основным блоком, что приводит к ухудшению работы двигателя и поломкам. Бинарная система исключает такие проблемы с автомобилем. Также, очень часто при установке ГБО «в гаражах» владельцы сталкиваются с проблемой – «куда потом девать запасное колесо?», поскольку в нишу запасного колеса багажника монтируется баллон для газа. В случае с установкой баллона в заводских условиях на автомобилях ЗАЗ этот вопрос также решён: для запасного колеса предусмотрено место с креплениями в багажном отделении.

Дополнительным аргументом «ЗА», но при этом не менее важным, для покупателей автомобилей ZAZ с заводским ГБО, кроме надежности и доступности станет сервисная гарантия на 3 года, или 100 тыс. км пробега. При этом межсервисный интервал составляет 15 тыс. км, что полностью соответствует европейским стандартам гарантийной политики обслуживания автомобилей.



* Цены приведены по состоянию на 11.03.2016. Продавец имеет право изменять комплектации и цены автомобилей без предварительного уведомления покупателя. ООО "Си Эй Автомотив" оставляет за собой право вносить изменения в условия акции в течение указанного срока действия. Подробную информацию получайте в салонах официальных дилеров ZAZ.

Более подробная информация о модели ZAZ - на сайте www.zaz.ua

СПРАВКА

Официальный дистрибьютор автомобилей ZAZ в Украине - ООО «Си Эй Автомотив». С 2015 года компания «Си Эй Автомотив» представляет продукцию Запорожского автомобилестроительного завода. Модельная линейка ZAZ представлена автомобилями ZAZ VIDA, ZAZ Lanos, ZAZ Sens, ZAZ LanosPick-up.

Сегодня «Си Эй Автомотив» - это развитая сеть дилерских центров по всей Украине, это полный комплекс услуг, начиная с тест - драйва, продажи автомобилей, страхование, кредитование, и заканчивая официальным гарантийным и послегарантийным сервисным обслуживанием, это обеспечение высокопрофессиональной поддержки владельцев автомобилей ZAZ в любой точке Украины.