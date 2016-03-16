Пивоварский уходит в отпуск, из которого не намерен возвращаться в Кабмин – источник

Министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский не намерен продолжать работу в правительстве, сообщил УНИАН информированный источник в Министерстве инфраструктуры.

По словам собеседника агентства, с сегодняшнего дня Пивоварский уходит в отпуск на месяц, из которого не намерен возвращаться на министерский пост.

По информации источника, министр крайне недоволен тем, что парламент отказывается принимать ключевые для транспортной отрасли законопроекты, в частности, тормозит их принятие президентская политсила «Блок Петра Порошенко», по квоте которой в декабре 2014 года был назначен Пивоварский.

В пресс-службе министерства УНИАН уточнили, что министр будет сегодня присутствовать на заседании Кабинета министров.

"Заявление об отставке министра лежит в Верховной Раде с декабря. С тех пор ничего не изменилось - чтобы министр мог уйти в отставку, за это должна проголосовать Верховная Рада", - подчеркнули в пресс-службе.

Также в пресс-службе сообщили, что на период отпуска Пивоварского выполнение обязанностей министра инфраструктуры возложено на его заместителя - руководителя аппарата Владимира Омеляна.

Как сообщал УНИАН, Пивоварский подал заявление об отставке с поста министра инфраструктуры еще 16 декабря 2015 года, мотивируя свое решение невозможностью выполнять свои функции, в том числе из-за низких зарплат.

Однако в ходе внеочередного заседания правительства 4 февраля, которое было созвано в связи со сложившейся ситуацией вокруг работы правительства, осложненной политическим давлением и отставкой сразу нескольких министров, Пивоварский заявил о возможности отозвать свое заявление об отставке при условии выполнения ряда требований.

В числе условий, которые назвал министр, - установление адекватного уровня зарплат чиновников высшего ранга, а также возможность реализации начатых реформ, в том числе в сфере госзакупок на «Укрзализныце».

Пивоварский был назначен на должность министра инфраструктуры 2 декабря 2014 года. До назначения он с конца 2012 года возглавлял крупную украинскую финансово-промышленную группу компаний "Континиум", а также работал в инвестиционной компании Dragon Capital (Украина) на должности управляющего директора.