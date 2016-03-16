В России не удался налоговый эксперимент: сборы с дальнобойщиков вдвое меньше ожидаемых

Российская система сбора средств за проезд по федеральным трассам "Платон" в 2016 году принесет в бюджет около 20 миллиардов рублей (283 миллиона долларов) – вполовину меньше, чем планировал Росавтодор.

Об этом со ссылкой на заявление министра транспорта РФ Максима Соколова сообщает Slon.ru.

Ранее предполагалось, что сумма сборов "Платона" в 2016 году составит 39,5 миллиарда рублей (560 миллионов долларов), однако продление льготного тарифа для дальнобойщиков сказалось на поступлениях в бюджет.

"Мы видим, что выпадающие доходы позволят в итоге собрать в бюджет немногим более 20 миллиардов рублей. Но все будет зависеть от решений правительства о продлении либо завершении этого тестового режима", – заявил Соколов.

Российский министр также добавил, что период действия льготного тарифа "пока не обозначен" и что этот вопрос будет обсуждаться осенью 2016 года. Ранее оператор системы "РТ-Инвест Транспортные системы" сообщил, что за четыре месяца работы "Платон" собрал около 4,8 миллиарда рублей (68 миллионов долларов).

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Система "Платон", через которую проходит плата с фур массой более 12 тонн за проезд по российским трассам, начала работать с 15 ноября 2015 года. Километр пути для грузовиков стоит 1,53 рубля.

С февраля 2016 года тариф должен был быть повышен до 3,06 рублей за километр, однако введение "Платона" вызвало недовольство дальнобойщиков. Из-за этого правительство РФ продлило действие льготного тарифа до июля 2017 года.