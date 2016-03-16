Продажи легковых авто в Европе растут 31-й месяц подряд

Продажи новых легковых автомобилей в странах Европейского Союза (без учета Мальты) в январе-феврале 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 10,1% - до 2,118 миллиона единиц, сообщается в отчете Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA).

С учетом авторынков Исландии, Норвегии и Швейцарии, за два месяца текущего года продажи выросли на 10,1% - до 2,186 миллиона единиц.

Согласно опубликованным данным, в феврале все основные европейские рынки продемонстрировали рост. Регистрации автомобилей в Италии выросли на 22,6%, Испании – на 12,4%, Франции – на 8,7%, Германии – на 7,8% и Великобритании – на 4,7%. Рост продаж продолжился 31-й месяц подряд.

Среди европейских стран лидером по количеству проданных в феврале автомобилей традиционно стали Германия с результатом 250 тысяч авто, Италия - 172 тысячи и Франция - 166 тысяч.

Среди автомобильных брендов лидером европейского авторынка остается концерн Volkswagen. Рыночная доля компании в феврале 2016 года по сравнению с февралем 2015 года сократилась до 23,9% с 25,3%, а продажи по сравнению с прошлогодним результатом выросли на 8% – до 252,6 тысячи автомобилей. При этом бренды, входящие в концерн, увеличили свои продажи. В частности, Volkswagen - на 4,4%, Audi - на 17,1%, Skoda - на 15,4% и Porsche - на 5,8%, а продажи Seat упали на 4,3%.

Главный конкурент Volkswagen, автомобильный концерн PSA Group, объединяющий бренды Peugeot и Citroen, в феврале увеличил продажи на 13,2% - до 119 тысяч единиц, а доля компании незначительно сократилась - до 11,3%.

Компания Renault, занимающая третье место на европейском авторынке, также увеличила продажи в феврале – на 10,1%, до 104,9 тысячи авто, доля компании сократилась до 9,9% с 10,3%.

Увеличили продажи также компании Ford – на 19%, BMW – на 13,9%, FCA – на 22,9%, Daimler – на 21,5% (в том числе бренд Mercedes – на 22,4% и Smart – на 15,9%), Opel Group – на 18,1%.

Продажи японских автопроизводителей Toyota, Nissan и Mazda в Европе увеличились в прошлом месяце соответственно на 11,5%, 1,4% и 45,9%. Корейские Hyundai и Kia показали рост на 14,6% и 21,8% соответственно.

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Как сообщал УНИАН, продажи новых легковых автомобилей в странах Европейского Союза (без учета Мальты) в январе выросли на 6,2% - до 1,061 млн штук. В то же время, продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе выросли на 23% - до 3,2 тысячи штук.

Справка УНИАН. ACEA – Ассоциация европейских производителей автомобилей, созданная как лоббистская организация европейских автопроизводителей.