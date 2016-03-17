В пунктах пропуска на западной границе Украины в очередях стоят более 600 авто

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, по состоянию на 8:00 на украинско-польской границе в пункте пропуска "Устилуг" в Волынской области образовалась очередь из 100 автомобилей.

Во Львовской области очереди зафиксированы в пунктах пропуска "Рава-Русская" (90 автомобилей), "Угринов" (100 автомобилей), "Грушев" (20 автомобилей), "Краковец" (100 автомобилей), "Шегини" (120 автомобилей).

На украинско-румынской границе, в пункте пропуска "Дьяково" Закарпатской области в очереди стоят 15 грузовых автомобилей.

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В пункте пропуска "Порубное" Черновицкой области, очередь грузовых автомобилей составляет 50 единиц, легковых - 30 автомобилей.