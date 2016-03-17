В Казахстане чиновникам запретят пользоваться на работе смартфонами

Для государственных чиновников Казахстана с начала апреля введут запрет на использование на рабочих местах смартфонов, смартчасов и планшетов, передает Kapital.kz.

Данная мера обусловлена участившимися фактами утечки служебной информации через WhatsApp и другие приложения. Между тем, не запрещается использование мобильных устройств с функциями «звонок/ответ/sms», но не оснащенных интернет-модулями и фото-, видеокамерами, говорится в служебной записке, которая якобы распространяется по ведомствам.

Читайте такжеУдар по амбициям России: Казахстан расширяет сотрудничество с Евросоюзом«К нам уже поступил этот регламент. В целом это уже распространенная практика среди многих правительств. Я считаю, что это нормально. Это же не означает, что мы не будем пользоваться телефонами. Во время вхождения в соответствующие государственные органы эти телефоны должны оставляться в установленных местах, а потом забираешь и пользуешься. Мы все время пользовались планшетами, ходили с ними на заседание правительства. На этих планшетах указано, какие вопросы будут рассматриваться на заседаниях. Мы используем их только на заседаниях правительства, планшет нам разрешают», - отметила министр здравоохранения и социального развития Казахстана Тамара Дуйсенова.

В свою очередь министр энергетики Владимир Школьник не отрицает использование смартфона и кнопочного телефона.

«У нас министерства все пользуются, если будет введен запрет - мы все равно будем пользоваться», - заявил он.