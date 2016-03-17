Украина отменила спецпошлину на импорт автомобилей из Узбекистана

Межведомственная комиссия по международной торговле с 22 марта отменила спецпошлину на импорт автомобилей из Узбекистана, установленную в ноябре 2015 года на уровне 12,12%.

Согласно сообщению, опубликованному сегодня, 17 марта, в "Урядовом курьере", соответствующее решение было принято комиссией 14 марта на основании обращения Министерства экономического развития и торговли Украины и вступит в силу через пять дней с момента его публикации.

"По результатам рассмотрения указанных материалов Комиссия приняла решение от 14 марта 2015 года, согласно которому прекратила применение адекватных мер в ответ на дискриминационные и недружественные действия со стороны Республики Узбекистан относительно законных прав и интересов субъектов внешнеэкономической деятельности Украины - предприятий автомобилестроения", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в ноябре 2015 года Межведомственная комиссия по международной торговле в ответ на дискриминационные и недружественные действия Узбекистана установила спецпошлину на импорт легковых автомобилей с бензиновым двигателем объемом до 2,2 л в размере 12,12%.