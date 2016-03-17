ГФС пообещала больше денег на строительство дорог

Глава Государственной фискальной службы Роман Насиров считает целесообразным для развития инфраструктуры распределение сверхплановых доходов всех таможен на строительство дорог, а не только пяти, как это происходит сейчас.

Об этом он заявил в интервью в эфире телеканала "Рада".

Глава Фискальной службы отметил, что эксперимент по распределению перевыполнений по таможням на развитие инфраструктуры показал высокую эффективность.

"В прошлом году более 550 миллионов гривень за 4 месяца, пошли на строительство дорог. В этом году уже более 400 миллионов гривень за счет перевыполнения по таможням идут на строительство инфраструктуры. Я думаю, что этот эксперимент можно было бы распространить по всей территории Украины. В январе мы перевыполнили план на 4 миллиарда гривень, в феврале мы перевыполнили план на 4 млрд. Если каждый месяц направлять по 2 миллиарда гривень на дороги, то мы будем ездить по достойным дорогам", - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, украинские таможни - участники эксперимента по распределению сверхплановых доходов с сентября 2015 года (начала эксперимента) перечислили на развитие инфраструктуры в своих областях 954,7 миллиона гривень. В частности, Волынская таможня перечислила на развитие инфраструктуры 165 миллионов гривень, Киевская таможня – 170,3 миллиона гривень, Львовская – 360,7 миллиона гривень, Черновицкая – 166,3 миллиона гривень, Одесская область – 92,2 миллиона гривень.

В мае 2015 года премьер-министр Украины Арсений Яценюк предложил в качестве мотивации работы таможенных органов оставлять на местах часть средств, собранных таможнями сверх плана. Позднее эту идею поддержал президент Украины Петр Порошенко и предложил направлять полученные средства на нужды регионов, в частности, на строительство дорог. Первоначально такой эксперимент планировали провести только в Одесской области, однако позднее к ней присоединились Волынская, Львовская и Черновицкая области, имеющие выход на западные границы государства. В 2016 году к эксперименту присоединилась таможня Киева.