ГФС пообещала больше денег на строительство дорог
Насиров отметил, что эксперимент по распределению перевыполнений по таможням на развитие инфраструктуры показал высокую эффективность.
Глава Государственной фискальной службы Роман Насиров считает целесообразным для развития инфраструктуры распределение сверхплановых доходов всех таможен на строительство дорог, а не только пяти, как это происходит сейчас.
Об этом он заявил в интервью в эфире телеканала "Рада".
Глава Фискальной службы отметил, что эксперимент по распределению перевыполнений по таможням на развитие инфраструктуры показал высокую эффективность.
"В прошлом году более 550 миллионов гривень за 4 месяца, пошли на строительство дорог. В этом году уже более 400 миллионов гривень за счет перевыполнения по таможням идут на строительство инфраструктуры. Я думаю, что этот эксперимент можно было бы распространить по всей территории Украины. В январе мы перевыполнили план на 4 миллиарда гривень, в феврале мы перевыполнили план на 4 млрд. Если каждый месяц направлять по 2 миллиарда гривень на дороги, то мы будем ездить по достойным дорогам", - отметил он.
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Как сообщал УНИАН, украинские таможни - участники эксперимента по распределению сверхплановых доходов с сентября 2015 года (начала эксперимента) перечислили на развитие инфраструктуры в своих областях 954,7 миллиона гривень. В частности, Волынская таможня перечислила на развитие инфраструктуры 165 миллионов гривень, Киевская таможня – 170,3 миллиона гривень, Львовская – 360,7 миллиона гривень, Черновицкая – 166,3 миллиона гривень, Одесская область – 92,2 миллиона гривень.
В мае 2015 года премьер-министр Украины Арсений Яценюк предложил в качестве мотивации работы таможенных органов оставлять на местах часть средств, собранных таможнями сверх плана. Позднее эту идею поддержал президент Украины Петр Порошенко и предложил направлять полученные средства на нужды регионов, в частности, на строительство дорог. Первоначально такой эксперимент планировали провести только в Одесской области, однако позднее к ней присоединились Волынская, Львовская и Черновицкая области, имеющие выход на западные границы государства. В 2016 году к эксперименту присоединилась таможня Киева.