Кабмин восстановил в должности люстрированного главу Укрморречинспекции

Кабинет министров Украины восстановил в должности руководителя Государственной инспекции по вопросам безопасности на морском и водном транспорте Павла Булановича, уволенного в марте 2015 года по закону об очищении власти.

Соответствующее решение закреплено в распоряжении правительства от 16 марта 2016 года.

Согласно документу, данное решение было принято на основании Одесского окружного административного суда от 23 февраля 2016 года. При этом, согласно постановлению суда, за время вынужденного прогула Буланович должен получить компенсацию от государства в размере 68,7 тыс. грн.

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Как сообщал УНИАН, Буланович был уволен Кабмином с занимаемой должности по закону о люстрации 25 марта 2015 года.