Между Полтавой и Днепропетровском запускают прямой поезд

Публичное акционерное общество «Украинская железная дорога», созданное на базе Госадминистрации железнодорожного транспорта («Укрзализныця»), учитывая отсутствие прямого железнодорожного сообщения между Полтавой и Днепропетровском и с целью изучения спроса, с 27 марта вводит курсирование поезда № 783/784 по маршруту Полтава (Кременчуг) – Днепропетровск.

Согласно сообщению пресс-службы "Укрзализныци", данный поезд будет отправляться со станции Полтава-Южная в 05:07, из Кременчуга в 07:00 и прибывать в Днепропетровск в 11:00.

В обратном направлении поезд будет отправляться в 17:30, прибывать в Кременчуг в 21:30, а на станцию Полтава-Южная поезд будет прибывать в 23:12.

В сообщении отмечается, что в марте поезд будет курсировать ежедневно, кроме среды, а с 1 апреля состав будет отправляться из Полтавы по вторникам, пятницам и воскресеньям, в обратном направлении – также по вторникам, пятницам и воскресеньям.

"В дальнейшем периодичность курсирования поезда № 783/784 Полтава – Днепропетровск будет корректироваться в соответствии с пассажиропотоком", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» с 18 марта введет прямое беспересадочное железнодорожное сообщение между Киевом и Бухарестом (Румыния).