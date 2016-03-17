Ремонт дорог в 2016 году: сколько денег выделят и какие трассы восстановят (карта)

В Украине в 2016 году планируют капитально отремонтировать 1,7 тысячи километров дорог, что 5,5 раза больше по сравнению с 300 км в 2015 году.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Департамента стратегического развития дорожного рынка и автомобильных перевозок Мининфраструктуры Роман Хмиль.

"Но нужно ремонтировать капитально 17 тысяч (километров) в год, плюс текущим средним еще 34 тысяч в год. Поэтому нужно наращивать финансирование, иначе дорожная сеть будет и дальше стремительно деградировать", – отметил Хмиль.

Он сообщил, что на ремонт украинских дорог в 2016 году планируют привлечь 19,4 млрд грн, из которых из госбюджета – 6,8 млрд грн, остатки кредитных средств – 5,5 млрд грн, новые кредиты – 4,4 млрд грн, фонд регионального развития – 0,2 млрд грн, местные бюджеты – 0,7 млрд грн, прогнозные поступления от эксперимента на таможне – 1,8 млрд грн.

"Дополнительно на погашение долгов предыдущих лет будет потрачено около 12 млрд грн. Всего – 31,4 млрд грн. При необходимости в 50-100 млрд грн в год (что обеспечит восстановление существующей сети дорог соответственно за 20 или 10 лет)", – сообщил Хмиль.

Кроме того, Мининфраструктуры разработало интерактивную карту, на которой обозначило отрезки дорог, которые будут ремонтировать в 2016 году.